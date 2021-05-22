https://ria.ru/20210522/kiev-1733464386.html
В центре Киева проходит транс-марш
В центре Киева проходит транс-марш - РИА Новости, 22.05.2021
В центре Киева проходит транс-марш
Марш трансгендеров и дружественных к ним людей проходит в центре Киева, в данный момент колонна в сопровождении большого количества правоохранителей движется по РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:44
2021-05-22T16:44
2021-05-22T17:46
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Марш трансгендеров и дружественных к ним людей проходит в центре Киева, в данный момент колонна в сопровождении большого количества правоохранителей движется по улицам украинской столицы, трансляцию ведет телеканал "Украина 24".По данным организаторов шествия KyivPride, марш стартовал с Михайловской площади в 13.00 (совпадает с мск). Участники держат в руках флаги Украины и флаги ЛГБТ-сообщества.Организаторы рекомендовали участникам не доставать плакаты и символику перед маршем, а также спрятать ее или выбросить сразу после марша.Перед стартом марша противники ЛГБТ-сообщества организовали "молитву за освобождение ЛГБТ-людей от греховной зависимости", видео акции опубликовало интернет-издание Obozrevatel.Как сообщило агентство УНИАН со ссылкой на своего корреспондента, во время транс-марша правоохранители задержали мужчину. "Когда участники транс-марша шли по улице Трехсвятительской, полицейские заметили мужчину, который бежал через парк наперегонки маршу. В руках он держал крест. Полицейские бросились вдогонку и задержали на склоне холма за Украинским домом", - отметило агентство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/ukraina-1600287272.html
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Митинг сторонников и противников трансгендеров в Киеве
Марш трансгендеров и дружественных к ним людей проходит в центре Киева, в данный момент колонна в сопровождении большого количества правоохранителей движется по улицам украинской столицы, трансляцию ведет телеканал "Украина 24". По данным организаторов шествия KyivPride, марш стартовал с Михайловской площади в 13.00 (совпадает с мск). Участники держат в руках флаги Украины и флаги ЛГБТ-сообщества.
2021-05-22T16:44
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