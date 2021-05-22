https://ria.ru/20210522/khakery-1733470060.html

В Японии украли данные пользователей приложения для знакомств

В Японии украли данные пользователей приложения для знакомств - РИА Новости, 22.05.2021

В Японии украли данные пользователей приложения для знакомств

Данные 1,7 миллиона пользователей приложения для знакомств Omiai в Японии были похищены в результате незаконных подключений к серверу, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T17:40

2021-05-22T17:40

2021-05-22T17:40

япония

в мире

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ТОКИО, 22 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Данные 1,7 миллиона пользователей приложения для знакомств Omiai в Японии были похищены в результате незаконных подключений к серверу, сообщил телеканал NHK.Как выяснила полиция, с 20 по 26 апреля были совершены многочисленные подключения к серверу компании. В результате произошли утечки персональных данных пользователей: сканы и фотографии водительских удостоверений, паспортов и страховых полисов, которые компания использовала для идентификации возраста.У приложения знакомств Omiai более 6 миллионов пользователей, оно является одним из наиболее востребованных в Японии.Позже телеканал сообщил, что также произошла утечка свыше 27 тысяч единиц информации из приложения купли-продажи Mercari. Были похищены номера банковских счетов с именами владельцев тех, кто пользовался приложением с августа 2013 по январь 2014 года, а также данные электронных кошельков. В то же время оператор приложения отмечает, что пока информации об ущербе не поступало.

https://ria.ru/20210522/khakery-1733422793.html

https://ria.ru/20210411/clubhouse-1727742152.html

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япония, в мире