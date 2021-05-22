https://ria.ru/20210522/istrebitel-1733466194.html

В Крыму два летчика совершили катапультирование из стоящего на земле Су-30СМ

В Крыму два летчика совершили катапультирование из стоящего на земле Су-30СМ - РИА Новости, 23.05.2021

В Крыму два летчика совершили катапультирование из стоящего на земле Су-30СМ

У самолета Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму незапланированно сработали системы катапультирования, сообщила пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-22T17:09

2021-05-22T17:09

2021-05-23T00:21

су-30см

саки (крым)

во (кантон)

южный военный округ

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603244_0:75:2269:1351_1920x0_80_0_0_3f6ae85cf13d66805b6e15aa1afb3fa9.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. У самолета Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму незапланированно сработали системы катапультирования, сообщила пресс-служба Южного военного округа.Инцидент произошел в пятницу. Истребитель находился на земле. "В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", — уточнили в ЮВО.Причины ЧП установит спецкомиссия, эксперты уже обследуют самолет на аэродроме.

https://ria.ru/20210521/samolet-1733305908.html

саки (крым)

во (кантон)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-30см, саки (крым), во (кантон), южный военный округ, происшествия