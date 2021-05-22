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В Крыму два летчика совершили катапультирование из стоящего на земле Су-30СМ
В Крыму два летчика совершили катапультирование из стоящего на земле Су-30СМ - РИА Новости, 23.05.2021
В Крыму два летчика совершили катапультирование из стоящего на земле Су-30СМ
У самолета Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму незапланированно сработали системы катапультирования, сообщила пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-22T17:09
2021-05-22T17:09
2021-05-23T00:21
су-30см
саки (крым)
во (кантон)
южный военный округ
происшествия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. У самолета Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму незапланированно сработали системы катапультирования, сообщила пресс-служба Южного военного округа.Инцидент произошел в пятницу. Истребитель находился на земле. "В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", — уточнили в ЮВО.Причины ЧП установит спецкомиссия, эксперты уже обследуют самолет на аэродроме.
https://ria.ru/20210521/samolet-1733305908.html
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су-30см, саки (крым), во (кантон), южный военный округ, происшествия