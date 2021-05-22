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Мясников назвал неожиданный симптом инсульта
Мясников назвал неожиданный симптом инсульта - РИА Новости, 22.05.2021
Мясников назвал неожиданный симптом инсульта
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил россиян, что внезапно возникшие проблемы со зрением могут указывать на опасное... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T18:08
2021-05-22T18:08
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил россиян, что внезапно возникшие проблемы со зрением могут указывать на опасное заболевание или на инсульт. При возникновении "мушек" перед глазами, если они сопровождаются ухудшением зрения, размытостью или даже болью, необходимо сразу обратиться к врачу, объяснил Мясников. Он добавил, что особенную осторожность в этом вопросе стоит проявить людям, находящимся в зоне риска: пожилым, гипертоникам, диабетикам. При этом медик призвал не беспокоиться из-за периодически появляющихся "мушек" перед глазами, если они не сопровождаются дискомфортом. Мясников объяснил, что это нормальное явление, возникающее из-за денатурации белка. Он также подчеркнул, что вероятность появления "мушек" перед глазами увеличивается с возрастом.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал неожиданный симптом инсульта

18:08 22.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил россиян, что внезапно возникшие проблемы со зрением могут указывать на опасное заболевание или на инсульт.
"Любое выпадение полей зрения — срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика", — сказал он.
При возникновении "мушек" перед глазами, если они сопровождаются ухудшением зрения, размытостью или даже болью, необходимо сразу обратиться к врачу, объяснил Мясников.
Он добавил, что особенную осторожность в этом вопросе стоит проявить людям, находящимся в зоне риска: пожилым, гипертоникам, диабетикам.
Инсульт - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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При этом медик призвал не беспокоиться из-за периодически появляющихся "мушек" перед глазами, если они не сопровождаются дискомфортом. Мясников объяснил, что это нормальное явление, возникающее из-за денатурации белка. Он также подчеркнул, что вероятность появления "мушек" перед глазами увеличивается с возрастом.
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
 
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