https://ria.ru/20210522/ikra-1733444195.html

В России цены на красную икру достигли максимума 2011 года

В России цены на красную икру достигли максимума 2011 года - РИА Новости, 22.05.2021

В России цены на красную икру достигли максимума 2011 года

Росстат зафиксировал подорожание красной икры в магазинах на треть по сравнению с прошлым годом, пишет РБК. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:57

2021-05-22T12:57

2021-05-22T14:52

дальний восток

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

экономика

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Росстат зафиксировал подорожание красной икры в магазинах на треть по сравнению с прошлым годом, пишет РБК.По данным Федеральной службы государственной статистики, в минувшем апреле килограмм лососевой икры обходился покупателям в среднем в 4,7 тысячи рублей. Последний раз такие цены были в 2011-м. Еще в ноябре 2020 года стоимость килограмма икры достигла четырех тысяч, превысив показатели августа 2018-го (тогда деликатес стоил 3,9 тысячи).Директор сети супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова подтвердила информацию о подорожании икры на 30 процентов за год, а основатель сети "Моремания" Виталий Корнев заявил, что оптовые цены за этот период подскочили на 50 процентов. Управляющий группы "Доброфлот" Александр Ефремов объяснил, что красная икра — сезонный продукт, поэтому она традиционно дорожает в апреле и мае из-за уменьшения запасов. При этом управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк выразил мнение, что рост цен спровоцировал небольшой улов лосося на Дальнем Востоке.Как сообщало ранее Росрыболовство, возможный объем вылова тихоокеанских лососей в 2021 году оценивают на уровне 459,3 тысячи тонн. Рекордная лососевая путина 2018 года и неплохой вылов 2019-го повлияли на цены: по данным Росстата, весь 2019 год цены на красную икру в России были ниже уровней предыдущего года.

https://ria.ru/20210514/ikra-1732332483.html

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дальний восток, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика