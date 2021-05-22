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В МИД рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине
В МИД рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине - РИА Новости, 22.05.2021
В МИД рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине
Москва в условиях эскалации на Ближнем Востоке продолжит оказывать всестороннюю поддержку палестинскому народу, заявили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T05:16
2021-05-22T05:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 22 мая РИА Новости. Москва в условиях эскалации на Ближнем Востоке продолжит оказывать всестороннюю поддержку палестинскому народу, заявили РИА Новости в МИД РФ.В дипведомстве напомнили, что с 2014 года на обеспечение продовольственных нужд Палестины Москва ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от двух до трех миллионов долларов США.При этом в МИД подчеркнули, что Россия намерена сохранять практику выделения таких взносов с учетом уникальной роли организации, помогающей палестинцам как на оккупированных территориях, так и в соседних арабских странах.Москва также осуществляет подготовку в российских вузах палестинских кадров - в соответствии с установленной квотой. Минтруд России реализует проект создания многофункционального центра компетенций в палестинском городе Бирзейте, добавили в МИД РФ."Намерены продолжать оказание разносторонней гуманитарной поддержки палестинскому народу, невзирая на серьезную эскалацию обстановки. Сегодня главной задачей является не допустить возобновления насилия. Избежать нового витка опасной конфронтации, которая уже привела к гибели и ранениям сотен людей, в том числе женщин и детей, создать условия для перезапуска процесса палестино-израильского урегулирования. На это направлены усилия российской дипломатии", - заявили в дипведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/izrail-1733405273.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, палестина, израиль, в мире

В МИД рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине

05:16 22.05.2021
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкМанекены на одной из улиц в секторе Газа
Манекены на одной из улиц в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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МОСКВА, 22 мая РИА Новости. Москва в условиях эскалации на Ближнем Востоке продолжит оказывать всестороннюю поддержку палестинскому народу, заявили РИА Новости в МИД РФ.
В дипведомстве напомнили, что с 2014 года на обеспечение продовольственных нужд Палестины Москва ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от двух до трех миллионов долларов США.
"Совокупно за этот период (включая взнос за 2020-2021 годы в размере 5 миллионов долларов США) нами было выделено 18 миллионов долларов США. Поддерживаем также Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ. В рамках взятых на себя обязательств в марте осуществили очередной ежегодный добровольный платеж в бюджет Агентства в размере 2 миллионов долларов США", - рассказали в министерстве иностранных дел.
При этом в МИД подчеркнули, что Россия намерена сохранять практику выделения таких взносов с учетом уникальной роли организации, помогающей палестинцам как на оккупированных территориях, так и в соседних арабских странах.
Акция в поддержку Палестины в Бостоне, США - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Москва также осуществляет подготовку в российских вузах палестинских кадров - в соответствии с установленной квотой. Минтруд России реализует проект создания многофункционального центра компетенций в палестинском городе Бирзейте, добавили в МИД РФ.
"Намерены продолжать оказание разносторонней гуманитарной поддержки палестинскому народу, невзирая на серьезную эскалацию обстановки. Сегодня главной задачей является не допустить возобновления насилия. Избежать нового витка опасной конфронтации, которая уже привела к гибели и ранениям сотен людей, в том числе женщин и детей, создать условия для перезапуска процесса палестино-израильского урегулирования. На это направлены усилия российской дипломатии", - заявили в дипведомстве.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияПалестинаИзраильВ мире
 
 
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