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В МИД рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине

В МИД рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине - РИА Новости, 22.05.2021

В МИД рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине

Москва в условиях эскалации на Ближнем Востоке продолжит оказывать всестороннюю поддержку палестинскому народу, заявили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T05:16

2021-05-22T05:16

2021-05-22T05:16

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 22 мая РИА Новости. Москва в условиях эскалации на Ближнем Востоке продолжит оказывать всестороннюю поддержку палестинскому народу, заявили РИА Новости в МИД РФ.В дипведомстве напомнили, что с 2014 года на обеспечение продовольственных нужд Палестины Москва ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от двух до трех миллионов долларов США.При этом в МИД подчеркнули, что Россия намерена сохранять практику выделения таких взносов с учетом уникальной роли организации, помогающей палестинцам как на оккупированных территориях, так и в соседних арабских странах.Москва также осуществляет подготовку в российских вузах палестинских кадров - в соответствии с установленной квотой. Минтруд России реализует проект создания многофункционального центра компетенций в палестинском городе Бирзейте, добавили в МИД РФ."Намерены продолжать оказание разносторонней гуманитарной поддержки палестинскому народу, невзирая на серьезную эскалацию обстановки. Сегодня главной задачей является не допустить возобновления насилия. Избежать нового витка опасной конфронтации, которая уже привела к гибели и ранениям сотен людей, в том числе женщин и детей, создать условия для перезапуска процесса палестино-израильского урегулирования. На это направлены усилия российской дипломатии", - заявили в дипведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/izrail-1733405273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/mid-1733261408.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, палестина, израиль, в мире