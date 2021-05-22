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Туризм
https://ria.ru/20210522/gretsiya-1733431925.html
Греция продлила порядок въезда в страну для иностранцев
Греция продлила порядок въезда в страну для иностранцев - РИА Новости, 22.05.2021
Греция продлила порядок въезда в страну для иностранцев
Греция продлила до 31 мая порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:04
2021-05-22T11:04
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
татьяна голикова
греция
в мире
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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Греция продлила до 31 мая порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете.Ограничений на количество въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении или сертификата вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран.В Греции действует временный запрет на въезд в страну граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".Запрет не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 21 страны, список которых опубликован. Это Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Белорусия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Таиланд. Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами. Граждане России до этого могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов.Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимой для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет.По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.Россияне, как и граждане стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством, говорится в документе.Эта обязанность распространяется также на несовершеннолетних в возрасте от пяти лет и старше.В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 14 дней, говорится в постановлении.В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время своего пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19 наравне со всеми.В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий.Новое постановление будет действовать с 6.00 24 мая 2021 года до 06.00 31 мая 2021 года.Авиасообщение между Россией и ГрециейНесмотря на разрешение греческих властей, туристы из России пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. Российские туристы не посещали Грецию больше года - российский "Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airways с конца марта 2020 года приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса.Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова.Сейчас по два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean.Решения об открытии авиасообщения с другими странами принимает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.Оперативным штабом утверждены критерии и показатели для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и железнодорожного сообщения. По данным РИА Новости, на конец апреля Греция не соответствовала одному критерию, по показателю заболеваемости - он был в несколько раз выше установленных 40 на 100 тысяч населения.
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https://ria.ru/20210517/gretsiya-1732631954.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, татьяна голикова, греция, в мире

Греция продлила порядок въезда в страну для иностранцев

11:04 22.05.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкОтдыхающий на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Отдыхающий на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Греция продлила до 31 мая порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете.
Ограничений на количество въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении или сертификата вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.
С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран.
В Греции действует временный запрет на въезд в страну граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".
Запрет не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 21 страны, список которых опубликован. Это Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Белорусия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Таиланд. Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами. Граждане России до этого могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов.
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Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимой для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет.
По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.
Россияне, как и граждане стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.
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Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством, говорится в документе.
Эта обязанность распространяется также на несовершеннолетних в возрасте от пяти лет и старше.
В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 14 дней, говорится в постановлении.
В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время своего пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19 наравне со всеми.
В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.
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Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий.
Новое постановление будет действовать с 6.00 24 мая 2021 года до 06.00 31 мая 2021 года.

Авиасообщение между Россией и Грецией

Несмотря на разрешение греческих властей, туристы из России пока не могут отдохнуть в Греции - российские власти пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. Российские туристы не посещали Грецию больше года - российский "Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airways с конца марта 2020 года приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса.
Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова.
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Решения об открытии авиасообщения с другими странами принимает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
Оперативным штабом утверждены критерии и показатели для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и железнодорожного сообщения. По данным РИА Новости, на конец апреля Греция не соответствовала одному критерию, по показателю заболеваемости - он был в несколько раз выше установленных 40 на 100 тысяч населения.
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