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В Госдуме прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России
В Госдуме прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России - РИА Новости, 22.05.2021
В Госдуме прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России
Бездоказательные обвинения против России в разжигании протестов в Колумбии отражают популярную на Западе тенденцию списывать все внутриполитические проблемы на... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:16
2021-05-22T13:16
2021-05-22T13:16
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бездоказательные обвинения против России в разжигании протестов в Колумбии отражают популярную на Западе тенденцию списывать все внутриполитические проблемы на РФ, заявил в субботу РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и разжигания насилия в ходе протестов через социальные сети, которые, по его словам, исходили якобы из России."В заявлении посольства сказано все исчерпывающим образом. Все обвинения - бред. Высказаны они в русле американских нападок, абсолютно бездоказательны и голословны", - сказал Слуцкий.Он отметил, что "в последнее время попытки списание всех внутриполитических проблем на "злодейку-Россию" становится популярной на Западе тенденцией". "К реальности эти инсинуации не имеют никакого отношения", - добавил глава думского комитета.Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В среду в стране прошла четвертая по счету многотысячная мобилизация протестующих, новые марши запланированы на последней неделе мая. С апреля ранения в столкновениях силовых структур с протестующими получили, по информации министерства обороны, более 1,9 тысячи человек, из них 966 - сотрудники силовых структур. Власти подтвердили гибель 15 человек, правозащитники утверждают, что в протестах убиты более 50.
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, колумбия, в мире
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Бездоказательные обвинения против России
в разжигании протестов в Колумбии
отражают популярную на Западе тенденцию списывать все внутриполитические проблемы на РФ, заявил в субботу РИА Новости глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
.
Ранее российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и разжигания насилия в ходе протестов через социальные сети, которые, по его словам, исходили якобы из России.
"В заявлении посольства сказано все исчерпывающим образом. Все обвинения - бред. Высказаны они в русле американских нападок, абсолютно бездоказательны и голословны", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что "в последнее время попытки списание всех внутриполитических проблем на "злодейку-Россию" становится популярной на Западе тенденцией". "К реальности эти инсинуации не имеют никакого отношения", - добавил глава думского комитета.
Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В среду в стране прошла четвертая по счету многотысячная мобилизация протестующих, новые марши запланированы на последней неделе мая. С апреля ранения в столкновениях силовых структур с протестующими получили, по информации министерства обороны, более 1,9 тысячи человек, из них 966 - сотрудники силовых структур. Власти подтвердили гибель 15 человек, правозащитники утверждают, что в протестах убиты более 50.