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Галямину обвинили в неповиновении полиции, заявил адвокат
Галямину обвинили в неповиновении полиции, заявил адвокат - РИА Новости, 22.05.2021
Галямину обвинили в неповиновении полиции, заявил адвокат
Бывшему муниципальному депутату Юлии Галяминой вменяют неповиновении полиции, ее оставят в отделе в Великом Новгороде на ночь, сообщил РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T19:21
2021-05-22T19:46
юлия галямина
россия
москва
великий новгород
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывшему муниципальному депутату Юлии Галяминой вменяют неповиновении полиции, ее оставят в отделе в Великом Новгороде на ночь, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков."На Юлию сейчас будут составлять протокол по статье 19.3 (КоАП РФ - ред.), ее оставят на ночь в полиции до суда", - сказал Бирюков.По статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") экс-депутату может грозить арест. Время судебного заседание пока не назначено.Галямину задержали в Великом Новгороде во время мероприятия для независимых депутатов "Земский съезд", которое было назначено на 22 и 23 мая.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Тверской суд Москвы в конце декабря признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Позднее она была лишена статуса депутата.
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юлия галямина, россия, москва, великий новгород, происшествия

Галямину обвинили в неповиновении полиции, заявил адвокат

19:21 22.05.2021 (обновлено: 19:46 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, обвиняемая в неоднократных нарушениях порядка проведения публичных акций, у здания Тверского районного суда города Москвы
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, обвиняемая в неоднократных нарушениях порядка проведения публичных акций, у здания Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывшему муниципальному депутату Юлии Галяминой вменяют неповиновении полиции, ее оставят в отделе в Великом Новгороде на ночь, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.
"На Юлию сейчас будут составлять протокол по статье 19.3 (КоАП РФ - ред.), ее оставят на ночь в полиции до суда", - сказал Бирюков.
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина, в квартире которой проходит обыск - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
17:18В России
На съезде независимых депутатов в Великом Новгороде задержали Галямину
По статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") экс-депутату может грозить арест. Время судебного заседание пока не назначено.
Галямину задержали в Великом Новгороде во время мероприятия для независимых депутатов "Земский съезд", которое было назначено на 22 и 23 мая.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Тверской суд Москвы в конце декабря признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Позднее она была лишена статуса депутата.
 
Юлия ГаляминаРоссияМоскваВеликий НовгородПроисшествия
 
 
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