https://ria.ru/20210522/galyamina-1733477383.html
Галямину обвинили в неповиновении полиции, заявил адвокат
Галямину обвинили в неповиновении полиции, заявил адвокат - РИА Новости, 22.05.2021
Галямину обвинили в неповиновении полиции, заявил адвокат
Бывшему муниципальному депутату Юлии Галяминой вменяют неповиновении полиции, ее оставят в отделе в Великом Новгороде на ночь, сообщил РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T19:21
2021-05-22T19:21
2021-05-22T19:46
юлия галямина
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великий новгород
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывшему муниципальному депутату Юлии Галяминой вменяют неповиновении полиции, ее оставят в отделе в Великом Новгороде на ночь, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков."На Юлию сейчас будут составлять протокол по статье 19.3 (КоАП РФ - ред.), ее оставят на ночь в полиции до суда", - сказал Бирюков.По статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") экс-депутату может грозить арест. Время судебного заседание пока не назначено.Галямину задержали в Великом Новгороде во время мероприятия для независимых депутатов "Земский съезд", которое было назначено на 22 и 23 мая.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Тверской суд Москвы в конце декабря признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Позднее она была лишена статуса депутата.
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/obschestvo-1733467082.html
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юлия галямина, россия, москва, великий новгород, происшествия