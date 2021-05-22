Адвокат сообщил о задержании Галяминой на съезде независимых депутатов в Новгороде
16:28 22.05.2021 (обновлено: 16:32 22.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Юлию Галямину задержали в Великом Новгороде во время мероприятия для независимых депутатов "Земский съезд", сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.
"Мы не знаем причин. Ее просто задержали, посадили в машину и привезли в ОВД, сейчас будем разбираться", - сказал адвокат.
О задержании Галяминой также сообщил ее представитель Николай Касьян. "Они (сотрудники правоохранительных органов - ред.) зашли в зал, где проходило заседание независимых муниципальных депутатов, под предлогом пересчитать участников. Там должно быть до 30, а в зале находилось 25 человек", - заявил он РИА Новости.
По его словам, в настоящее время Галямина уже должна быть в участке, к ней выехал адвокат.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Ранее Галямина в своих социальных сетях анонсировала, что мероприятие для независимых депутатов "Земский съезд" пройдет в Великом Новгороде 22 и 23 мая.
Тверской суд Москвы в конце декабря признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Позднее она была лишена статуса депутата.