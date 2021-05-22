https://ria.ru/20210522/galyamina-1733462731.html

Адвокат сообщил о задержании Галяминой на съезде независимых депутатов в Новгороде

Адвокат сообщил о задержании Галяминой на съезде независимых депутатов в Новгороде - РИА Новости, 22.05.2021

Адвокат сообщил о задержании Галяминой на съезде независимых депутатов в Новгороде

Бывшего муниципального депутата Юлию Галямину задержали в Великом Новгороде во время мероприятия для независимых депутатов "Земский съезд", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T16:28

2021-05-22T16:28

2021-05-22T16:32

юлия галямина

великий новгород

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Юлию Галямину задержали в Великом Новгороде во время мероприятия для независимых депутатов "Земский съезд", сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.О задержании Галяминой также сообщил ее представитель Николай Касьян. "Они (сотрудники правоохранительных органов - ред.) зашли в зал, где проходило заседание независимых муниципальных депутатов, под предлогом пересчитать участников. Там должно быть до 30, а в зале находилось 25 человек", - заявил он РИА Новости.По его словам, в настоящее время Галямина уже должна быть в участке, к ней выехал адвокат.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Ранее Галямина в своих социальных сетях анонсировала, что мероприятие для независимых депутатов "Земский съезд" пройдет в Великом Новгороде 22 и 23 мая.Тверской суд Москвы в конце декабря признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Позднее она была лишена статуса депутата.

https://ria.ru/20210313/zaderzhanie-1601058820.html

https://ria.ru/20210521/navalnyy-1733251480.html

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юлия галямина, великий новгород, происшествия