Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/fregat-1733415897.html
Разгонный блок "Фрегат" в июне вернут с космодрома Куру в РФ для ремонта
Разгонный блок "Фрегат" в июне вернут с космодрома Куру в РФ для ремонта - РИА Новости, 22.05.2021
Разгонный блок "Фрегат" в июне вернут с космодрома Куру в РФ для ремонта
Разгонный блок "Фрегат", в котором в прошлом году обнаружили утечку токсичного топлива, в июне привезут с космодрома Куру во Французской Гвиане в Россию для... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T03:21
2021-05-22T03:21
россия
куру (космодром)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155017/18/1550171840_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_d2ebaab255be0e7f9b6ac19d7f712863.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", в котором в прошлом году обнаружили утечку токсичного топлива, в июне привезут с космодрома Куру во Французской Гвиане в Россию для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы НПО имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса")."Прибытие судна с "Фрегатом" в порт Санкт-Петербурга запланировано на 8 июня", - сказал он.Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, судно с разгонным блоком отправляется из Французской Гвианы в субботу.В мае 2020 года "Роскосмос" сообщил, что французские специалисты обнаружили пары окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты НПО имени Лавочкина, которые удалили остатки окислителя из разгонного блока. Причиной утечки стала неисправность клапана, который демонтировали и доставили в Россию для исследования выявленного дефекта и установления точной причины неисправности.В марте 2021 года в НПО имени Лавочкина сообщили РИА Новости, что "Фрегат" по согласованию с французской стороной отправят в Россию для продолжения исследований в условиях завода-изготовителя и принятия решения о его дальнейшем использовании.Этот "Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ" спутника ОАЭ Falcon Eye-2 в марте 2020 года. Однако из-за неисправности разгонный блок пришлось заменить на запасной. Запуск Falcon Eye-2 был успешно осуществлен в декабре.С 2000 года выполнены 96 полетов разгонных блоков "Фрегат" различных модификаций на ракетах "Союз" и "Зенит".
https://ria.ru/20210521/roskosmos-1733224177.html
https://ria.ru/20210520/skafandr-1733132091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155017/18/1550171840_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_6225435a73a300c1011629a217d773ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, куру (космодром), космос - риа наука

Разгонный блок "Фрегат" в июне вернут с космодрома Куру в РФ для ремонта

03:21 22.05.2021
 
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкРазгонный блок "Фрегат"
Разгонный блок Фрегат - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", в котором в прошлом году обнаружили утечку токсичного топлива, в июне привезут с космодрома Куру во Французской Гвиане в Россию для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы НПО имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса").
"Прибытие судна с "Фрегатом" в порт Санкт-Петербурга запланировано на 8 июня", - сказал он.
Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, судно с разгонным блоком отправляется из Французской Гвианы в субботу.
В мае 2020 года "Роскосмос" сообщил, что французские специалисты обнаружили пары окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты НПО имени Лавочкина, которые удалили остатки окислителя из разгонного блока. Причиной утечки стала неисправность клапана, который демонтировали и доставили в Россию для исследования выявленного дефекта и установления точной причины неисправности.
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 03:05
"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
В марте 2021 года в НПО имени Лавочкина сообщили РИА Новости, что "Фрегат" по согласованию с французской стороной отправят в Россию для продолжения исследований в условиях завода-изготовителя и принятия решения о его дальнейшем использовании.
Этот "Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ" спутника ОАЭ Falcon Eye-2 в марте 2020 года. Однако из-за неисправности разгонный блок пришлось заменить на запасной. Запуск Falcon Eye-2 был успешно осуществлен в декабре.
С 2000 года выполнены 96 полетов разгонных блоков "Фрегат" различных модификаций на ракетах "Союз" и "Зенит".
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 14:16Наука
На МКС перед выходом в открытый космос выявили неисправность в скафандре
 
РоссияКуру (космодром)Космос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
22:50На Украине предрекли провал "Крымской платформы"
Лента новостейМолния