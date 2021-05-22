https://ria.ru/20210522/fregat-1733415897.html

Разгонный блок "Фрегат" в июне вернут с космодрома Куру в РФ для ремонта

Разгонный блок "Фрегат" в июне вернут с космодрома Куру в РФ для ремонта - РИА Новости, 22.05.2021

Разгонный блок "Фрегат" в июне вернут с космодрома Куру в РФ для ремонта

Разгонный блок "Фрегат", в котором в прошлом году обнаружили утечку токсичного топлива, в июне привезут с космодрома Куру во Французской Гвиане в Россию для... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T03:21

2021-05-22T03:21

2021-05-22T03:21

россия

куру (космодром)

космос - риа наука

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", в котором в прошлом году обнаружили утечку токсичного топлива, в июне привезут с космодрома Куру во Французской Гвиане в Россию для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы НПО имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса")."Прибытие судна с "Фрегатом" в порт Санкт-Петербурга запланировано на 8 июня", - сказал он.Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, судно с разгонным блоком отправляется из Французской Гвианы в субботу.В мае 2020 года "Роскосмос" сообщил, что французские специалисты обнаружили пары окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты НПО имени Лавочкина, которые удалили остатки окислителя из разгонного блока. Причиной утечки стала неисправность клапана, который демонтировали и доставили в Россию для исследования выявленного дефекта и установления точной причины неисправности.В марте 2021 года в НПО имени Лавочкина сообщили РИА Новости, что "Фрегат" по согласованию с французской стороной отправят в Россию для продолжения исследований в условиях завода-изготовителя и принятия решения о его дальнейшем использовании.Этот "Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ" спутника ОАЭ Falcon Eye-2 в марте 2020 года. Однако из-за неисправности разгонный блок пришлось заменить на запасной. Запуск Falcon Eye-2 был успешно осуществлен в декабре.С 2000 года выполнены 96 полетов разгонных блоков "Фрегат" различных модификаций на ракетах "Союз" и "Зенит".

https://ria.ru/20210521/roskosmos-1733224177.html

https://ria.ru/20210520/skafandr-1733132091.html

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россия, куру (космодром), космос - риа наука