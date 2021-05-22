https://ria.ru/20210522/festival-1733467172.html

"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости

"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости - РИА Новости, 22.05.2021

"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города открывается фестиваль песчаных скульптур "Мир без границ". Он будет символизировать начало летнего сезона в северной столице. Основная тема мероприятия – путешествия по разным странам мира.

2021-05-22T17:18

2021-05-22T17:18

2021-05-22T17:18

санкт-петербург

видео

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Там можно будет увидеть и китайскую стену с пандами, и часть Японии, и переместиться в Индию, и увидеть Эйфелеву башню и Колизей. Чтобы скульпторы могли ваять из песка, его просеивают и утрамбовывают в большие деревянные формы. Далее мастера работают с ним, как с любым другим материалом. Единственная проблема – дождь, после которого фигуры приходится корректировать. На выставке организовано много фотозон, где посетители смогут сделать селфи у копий мировых шедевров и сохранить хрупкие истории из песка на долгую память.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

«Мир без границ»: фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города открывается фестиваль песчаных скульптур "Мир без границ". Он будет символизировать начало летнего сезона в северной столице. Основная тема мероприятия – путешествия по разным странам мира. Там можно будет увидеть и китайскую стену с пандами, и часть Японии, и переместиться в Индию, и увидеть Эйфелеву башню и Колизей. Чтобы скульпторы могли ваять из песка, его просеивают и утрамбовывают в большие деревянные формы. Далее мастера работают с ним, как с любым другим материалом. Единственная проблема – дождь, после которого фигуры приходится корректировать. На выставке организовано много фотозон, где посетители смогут сделать селфи у копий мировых шедевров и сохранить хрупкие истории из песка на долгую память. 2021-05-22T17:18 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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