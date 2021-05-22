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"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости
"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости - РИА Новости, 22.05.2021
"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости
В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города открывается фестиваль песчаных скульптур "Мир без границ". Он будет символизировать начало летнего сезона в северной столице. Основная тема мероприятия – путешествия по разным странам мира.
2021-05-22T17:18
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санкт-петербург
видео
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Там можно будет увидеть и китайскую стену с пандами, и часть Японии, и переместиться в Индию, и увидеть Эйфелеву башню и Колизей. Чтобы скульпторы могли ваять из песка, его просеивают и утрамбовывают в большие деревянные формы. Далее мастера работают с ним, как с любым другим материалом. Единственная проблема – дождь, после которого фигуры приходится корректировать. На выставке организовано много фотозон, где посетители смогут сделать селфи у копий мировых шедевров и сохранить хрупкие истории из песка на долгую память.
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
«Мир без границ»: фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости
В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города открывается фестиваль песчаных скульптур "Мир без границ". Он будет символизировать начало летнего сезона в северной столице. Основная тема мероприятия – путешествия по разным странам мира. Там можно будет увидеть и китайскую стену с пандами, и часть Японии, и переместиться в Индию, и увидеть Эйфелеву башню и Колизей. Чтобы скульпторы могли ваять из песка, его просеивают и утрамбовывают в большие деревянные формы. Далее мастера работают с ним, как с любым другим материалом. Единственная проблема – дождь, после которого фигуры приходится корректировать. На выставке организовано много фотозон, где посетители смогут сделать селфи у копий мировых шедевров и сохранить хрупкие истории из песка на долгую память.
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60
видео, санкт-петербург, видео
"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости
В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города открывается фестиваль песчаных скульптур "Мир без границ". Он будет символизировать начало летнего сезона в северной столице. Основная тема мероприятия – путешествия по разным странам мира.
2021-05-22T17:18
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"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости

17:18 22.05.2021
 
Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города открывается фестиваль песчаных скульптур "Мир без границ". Он будет символизировать начало летнего сезона в северной столице. Основная тема мероприятия – путешествия по разным странам мира.
Там можно будет увидеть и китайскую стену с пандами, и часть Японии, и переместиться в Индию, и увидеть Эйфелеву башню и Колизей. Чтобы скульпторы могли ваять из песка, его просеивают и утрамбовывают в большие деревянные формы. Далее мастера работают с ним, как с любым другим материалом. Единственная проблема – дождь, после которого фигуры приходится корректировать. На выставке организовано много фотозон, где посетители смогут сделать селфи у копий мировых шедевров и сохранить хрупкие истории из песка на долгую память.
 
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