https://ria.ru/20210522/festival-1733467172.html
"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости
"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости - РИА Новости, 22.05.2021
"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости
В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города открывается фестиваль песчаных скульптур "Мир без границ". Он будет символизировать начало летнего сезона в северной столице. Основная тема мероприятия – путешествия по разным странам мира.
2021-05-22T17:18
2021-05-22T17:18
2021-05-22T17:18
санкт-петербург
видео
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Там можно будет увидеть и китайскую стену с пандами, и часть Японии, и переместиться в Индию, и увидеть Эйфелеву башню и Колизей. Чтобы скульпторы могли ваять из песка, его просеивают и утрамбовывают в большие деревянные формы. Далее мастера работают с ним, как с любым другим материалом. Единственная проблема – дождь, после которого фигуры приходится корректировать. На выставке организовано много фотозон, где посетители смогут сделать селфи у копий мировых шедевров и сохранить хрупкие истории из песка на долгую память.
санкт-петербург
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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«Мир без границ»: фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости
В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города открывается фестиваль песчаных скульптур "Мир без границ". Он будет символизировать начало летнего сезона в северной столице.
Основная тема мероприятия – путешествия по разным странам мира. Там можно будет увидеть и китайскую стену с пандами, и часть Японии, и переместиться в Индию, и увидеть Эйфелеву башню и Колизей.
Чтобы скульпторы могли ваять из песка, его просеивают и утрамбовывают в большие деревянные формы. Далее мастера работают с ним, как с любым другим материалом. Единственная проблема – дождь, после которого фигуры приходится корректировать.
На выставке организовано много фотозон, где посетители смогут сделать селфи у копий мировых шедевров и сохранить хрупкие истории из песка на долгую память.
2021-05-22T17:18
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, санкт-петербург, видео
"Мир без границ": фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости
В Санкт-Петербурге в преддверии Дня города открывается фестиваль песчаных скульптур "Мир без границ". Он будет символизировать начало летнего сезона в северной столице. Основная тема мероприятия – путешествия по разным странам мира.