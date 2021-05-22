https://ria.ru/20210522/falkov-1733445061.html

Современные молодые люди будут переучиваться не единожды, заявил Фальков

Современные молодые люди будут переучиваться не единожды, заявил Фальков - РИА Новости, 22.05.2021

Современные молодые люди будут переучиваться не единожды, заявил Фальков

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков считает, что в сегодняшних реалиях людям придется переучиваться несколько раз в течение жизни. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:03

2021-05-22T13:03

2021-05-22T17:25

россия

валерий фальков

общество "знание"

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков считает, что в сегодняшних реалиях людям придется переучиваться несколько раз в течение жизни.По его словам, сегодня высшее образование - это интеллектуальный фундамент, на котором строится будущая жизнь как минимум на 20-30 лет вперёд."Если ещё 50-70 лет (назад - ред.) можно было сказать, что это интеллектуальный фундамент на всю жизнь, то сегодня, конечно же, у нас настолько динамичная жизнь, что скорее всего вам не единожды придётся переучиваться, (получать - ред.) дополнительное образование, может быть, второе высшее образование", - сказал Фальков на марафоне "Новое знание".

https://ria.ru/20210522/putin-1733433672.html

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россия, валерий фальков, общество "знание", общество