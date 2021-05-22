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Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без вуза
Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без вуза - РИА Новости, 22.05.2021
Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без вуза
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без университета, но высшее образование позволит им чувствовать себя... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:39
2021-05-22T17:24
россия
валерий фальков
общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без университета, но высшее образование позволит им чувствовать себя более устойчиво в меняющемся мире."Можно, наверное. Какая-то небольшая часть людей на это способны", - сказал Фальков, отвечая на вопрос о том, можно ли получить высшее образование без университета.Он отметил, что высшее образование даст не только профессиональные знания, но и формирует картину мира, поднимает на высоту идей современности, позволяет людям чувствовать себя более устойчиво, когда мир меняется, а некоторые профессии, возможно, могут перестать существовать.
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россия, валерий фальков, общество

Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без вуза

13:39 22.05.2021 (обновлено: 17:24 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает с докладом на просветительском марафоне общества "Новое Знание"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает с докладом на просветительском марафоне общества Новое Знание - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков допустил, что часть людей могут получать образование без университета, но высшее образование позволит им чувствовать себя более устойчиво в меняющемся мире.
"Можно, наверное. Какая-то небольшая часть людей на это способны", - сказал Фальков, отвечая на вопрос о том, можно ли получить высшее образование без университета.
Он отметил, что высшее образование даст не только профессиональные знания, но и формирует картину мира, поднимает на высоту идей современности, позволяет людям чувствовать себя более устойчиво, когда мир меняется, а некоторые профессии, возможно, могут перестать существовать.
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