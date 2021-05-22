https://ria.ru/20210522/evrovidenie-1733418166.html

Бывшая участница Евровидения предсказала результат выступления Манижи

Бывшая участница Евровидения предсказала результат выступления Манижи - РИА Новости, 22.05.2021

Бывшая участница Евровидения предсказала результат выступления Манижи

Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на "Евровидении" в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, в разговоре с РИА Новости предрекла нынешней... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T07:04

2021-05-22T07:04

2021-05-22T13:21

новости культуры

шоу-бизнес

евровидение — 2021

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

мария толмачева

роттердам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733345235_0:172:2202:1411_1920x0_80_0_0_768387408b43157eac7f3847ba9fd380.jpg

РОТТЕРДАМ, 22 мая — РИА Новости. Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на "Евровидении" в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, в разговоре с РИА Новости предрекла нынешней российской участнице конкурса Маниже попадание в пятерку лидеров финала конкурса этого года."Мы (сестры Толмачевы. — Прим. ред.) желаем Маниже только удачи, чтобы у нее все получилось. Потому что песня у нее очень интересная. Она очень сильно цепляет людей", — рассказала Толмачева.При этом потенциальные результаты Евровидения экс-участница назвала непредсказуемыми."Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем. Будем надеяться", — добавила Толмачева.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает на нем с песней "Russian Woman". По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.

https://ria.ru/20210521/manizha-1733331075.html

россия

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, мария толмачева, роттердам