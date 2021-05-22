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Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210522/evrovidenie-1733418166.html
Бывшая участница Евровидения предсказала результат выступления Манижи
Бывшая участница Евровидения предсказала результат выступления Манижи - РИА Новости, 22.05.2021
Бывшая участница Евровидения предсказала результат выступления Манижи
Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на "Евровидении" в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, в разговоре с РИА Новости предрекла нынешней... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T07:04
2021-05-22T13:21
новости культуры
шоу-бизнес
евровидение — 2021
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
мария толмачева
роттердам
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РОТТЕРДАМ, 22 мая — РИА Новости. Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на "Евровидении" в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, в разговоре с РИА Новости предрекла нынешней российской участнице конкурса Маниже попадание в пятерку лидеров финала конкурса этого года."Мы (сестры Толмачевы. — Прим. ред.) желаем Маниже только удачи, чтобы у нее все получилось. Потому что песня у нее очень интересная. Она очень сильно цепляет людей", — рассказала Толмачева.При этом потенциальные результаты Евровидения экс-участница назвала непредсказуемыми."Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем. Будем надеяться", — добавила Толмачева.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает на нем с песней "Russian Woman". По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.
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новости культуры, шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, мария толмачева, роттердам

Бывшая участница Евровидения предсказала результат выступления Манижи

07:04 22.05.2021 (обновлено: 13:21 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОТТЕРДАМ, 22 мая — РИА Новости. Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на "Евровидении" в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, в разговоре с РИА Новости предрекла нынешней российской участнице конкурса Маниже попадание в пятерку лидеров финала конкурса этого года.
"Мы (сестры Толмачевы. — Прим. ред.) желаем Маниже только удачи, чтобы у нее все получилось. Потому что песня у нее очень интересная. Она очень сильно цепляет людей", — рассказала Толмачева.
При этом потенциальные результаты Евровидения экс-участница назвала непредсказуемыми.
"Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем. Будем надеяться", — добавила Толмачева.
Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает на нем с песней "Russian Woman". По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.
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Евровидение — 2021Новости культурыШоу-бизнесManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияМария ТолмачеваРоттердам
 
 
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