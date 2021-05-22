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В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
В Роттердаме пройдет финал "Евровидения" - РИА Новости, 22.05.2021
В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
Финал музыкального конкурса "Евровидение" пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T00:08
2021-05-22T00:08
2021-05-22T00:08
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РОТТЕРДАМ, 22 мая - РИА Новости. Финал музыкального конкурса "Евровидение" пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.Россию в этом году представляет певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman. Она выступит в первой части шоу под пятым номером. Перед ней свои программы покажут исполнители из Кипра, Албании, Израиля и Бельгии. Конкуренцию Маниже также составят Мальта, Португалия, Сербия, Великобритания, Греция, Швейцария, Исландия, Испания, Молдавия, Германия, Финляндия, Болгария, Литва, Украина, Франция, Азербайджан, Норвегия, Нидерланды, Италия, Швеция и Сан-Марино.Исландская делегация из-за выявленного у одного из членов группы коронавируса не будет принимать очное участие в конкурсе. Вместо этого организаторы покажут запись репетиции, проведенной 13 мая. От личного присутствия на финальном шоу вынужден был отказаться и победитель "Евровидения" 2019 года Дункан Лоуренс, поскольку у него также обнаружили COVID-19.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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