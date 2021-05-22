WP: штурмовавший Капитолий "викинг" пройдет психологическую экспертизу
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Федеральный судья в США Ройс Лэмберт назначил психологическую экспертизу участнику штурма Капитолия Джейкобу Энтони Ченсли, известному в социальных сетях как "викинг" или "шаман", сообщает газета Washington Post.
Отмечается, что такое решение было принято после того, как адвокат Ченсли Альберт Уоткинс выразил сомнение в том, что его подзащитный способен предстать перед судом. Он заявил, что месяцы содержания под стражей оказали негативное влияние на Ченсли.
Прокуроры не стали возражать против проведения экспертизы, однако заявили, что могут оспорить любые выводы о недееспособности Ченсли.
Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно - с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Шестого января толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден. По официальным данным, погибли 5 человек. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.