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Японским фермерам рекомендовали "не есть вместе с иностранцами"
Японским фермерам рекомендовали "не есть вместе с иностранцами" - РИА Новости, 22.05.2021
Японским фермерам рекомендовали "не есть вместе с иностранцами"
Центр охраны здоровья в японской префектуре Ибараки рекомендовал фермерам в качестве профилактической меры борьбы с коронавирусом "не есть вместе с... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T06:00
2021-05-22T14:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ибараки
япония
в мире
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ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Центр охраны здоровья в японской префектуре Ибараки рекомендовал фермерам в качестве профилактической меры борьбы с коронавирусом "не есть вместе с иностранцами", сообщил телеканал NHK.Центр охраны здоровья города Итако префектуры Ибараки направил фермерам, которые нанимают иностранных рабочих, рекомендательное письмо по профилактическим мерам борьбы с коронавирусом. В частности, в нем указывается, что "участились случаи заражения коронавирусом, когда источником мог быть иностранец". В связи с этим фермерам рекомендовали "обязательно надевать маску при общении с иностранцем" и "не есть вместе с иностранцем".Через два дня после начала рассылки в мэрию стали поступать вопросы о том, насколько такие рекомендации правомерны, в результате чего письмо было отозвано, а представители центра принесли свои извинения, подчеркнув, что не хотели оскорбить ничьи национальные чувства или внести элемент дискриминации.
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коронавирус covid-19, ибараки, япония, в мире

Японским фермерам рекомендовали "не есть вместе с иностранцами"

06:00 22.05.2021 (обновлено: 14:21 22.05.2021)
 
© AFP 2021 / Charly TriballeauЯпонские фермеры собирают зеленые чайные листы матча
Японские фермеры собирают зеленые чайные листы матча - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AFP 2021 / Charly Triballeau
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Центр охраны здоровья в японской префектуре Ибараки рекомендовал фермерам в качестве профилактической меры борьбы с коронавирусом "не есть вместе с иностранцами", сообщил телеканал NHK.
Центр охраны здоровья города Итако префектуры Ибараки направил фермерам, которые нанимают иностранных рабочих, рекомендательное письмо по профилактическим мерам борьбы с коронавирусом. В частности, в нем указывается, что "участились случаи заражения коронавирусом, когда источником мог быть иностранец". В связи с этим фермерам рекомендовали "обязательно надевать маску при общении с иностранцем" и "не есть вместе с иностранцем".
Через два дня после начала рассылки в мэрию стали поступать вопросы о том, насколько такие рекомендации правомерны, в результате чего письмо было отозвано, а представители центра принесли свои извинения, подчеркнув, что не хотели оскорбить ничьи национальные чувства или внести элемент дискриминации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ИбаракиЯпонияВ мире
 
 
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