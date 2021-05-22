https://ria.ru/20210522/ebola-1733428676.html
Вакцину "Вектора" против лихорадки Эбола протестируют в Конго
Вакцину "Вектора" против лихорадки Эбола протестируют в Конго - РИА Новости, 22.05.2021
Вакцину "Вектора" против лихорадки Эбола протестируют в Конго
Исследования разработанной ранее государственным научный центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" пептидной вакцины против болезни, вызванной вирусом Эбола, РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:24
2021-05-22T10:24
2021-05-22T10:24
ринат максютов
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
демократическая республика конго
общество
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Исследования разработанной ранее государственным научный центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" пептидной вакцины против болезни, вызванной вирусом Эбола, начинаются в Конго, сообщил в субботу гендиректор "Вектора" Ринат Максютов."В демократической республике Конго в настоящее время начинаются исследования разработанной ранее пептидной вакцины на основе нашей технологической платформы разработки таких вакцин – против болезни, вызванной вирусом Эбола", - сказал он на марафоне "Новые знания".Максютов пояснил, что эта вакцина была разработана еще в 2014 году после вспышки заболевания и после всех этапов доклинических и клинических испытаний в 2018 году была зарегистрирована."И в настоящий момент начинается ее изучение непосредственно в стране, в которой регулярно происходят вспышки данного опасного заболевания", - сказал он.
https://ria.ru/20210220/ebola-1598266462.html
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демократическая республика конго
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ринат максютов, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", демократическая республика конго, общество