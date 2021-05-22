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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра - РИА Новости, 22.05.2021
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра
Вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на три километра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:39
2021-05-22T09:39
2021-05-22T13:38
россия
эбеко
парамушир
курильские острова
северо-курильск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая — РИА Новости. Вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на три километра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области."Сегодня днем (в субботу) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту три километра. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до пяти километров", — говорится в сообщении.По информации МЧС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
https://ria.ru/20210521/zemletryasenie-1733236259.html
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курильские острова
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