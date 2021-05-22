https://ria.ru/20210522/dush-1733412932.html

Названа опасность горячего душа

Названа опасность горячего душа - РИА Новости, 22.05.2021

Названа опасность горячего душа

Регулярный прием горячего душа может быть вреден для здоровья. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T01:15

2021-05-22T01:15

2021-05-22T01:15

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Регулярный прием горячего душа может быть вреден для здоровья. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.Горячая вода, как утверждают специалисты, может оказать пагубное влияние на кожу. В частности, повреждаются кератиновые клетки, расположенные на эпидермисе.Кроме того, злоупотребление купанием в горячей воде провоцирует сухость кожи и усугубляет дерматологические заболевания, включая экзему.Эксперты рекомендуют принимать короткий и умеренно холодный душ в течение не более десяти минут. Не стоит также грубо тереть и отшелушивать кожу, так как это может спровоцировать появление микротравм.После водных процедур необходимо нанести на кожу увлажняющий крем.Ранее российский врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала, чем может грозить сухость кожи. По словам специалиста, существует опасность развития таких заболеваний как экзема и атопический дерматит. Они могут доставлять действительно серьезные проблемы пациентам, так как сопровождаются высыпаниями на теле, интенсивным зудом, который приводит к бессоннице и развитию депрессии и невроза.

https://ria.ru/20210403/kosmetolog-1604055595.html

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