https://ria.ru/20210522/dtp-1733492097.html
В Ингушетии в ДТП погибли два человека
В Ингушетии в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 22.05.2021
В Ингушетии в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще трое, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное УГИБДД. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T23:30
2021-05-22T23:30
2021-05-22T23:30
угибдд
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное УГИБДД."Около 15.30 мск в субботу на автодороге Назрань-Плиево 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21140 под управлением 20-летнего водителя", - говорится в сообщении.По данным УГИБДД, в результате аварии оба водителя скончались на месте происшествия, в медучреждения были доставлены трое пассажиров обеих машин, среди которых оказались двое несовершеннолетних.По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20210522/dtp-1733419515.html
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угибдд, республика ингушетия, происшествия