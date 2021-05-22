https://ria.ru/20210522/dtp-1733492097.html

В Ингушетии в ДТП погибли два человека

В Ингушетии в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 22.05.2021

В Ингушетии в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще трое, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное УГИБДД. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T23:30

2021-05-22T23:30

2021-05-22T23:30

угибдд

республика ингушетия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное УГИБДД."Около 15.30 мск в субботу на автодороге Назрань-Плиево 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21140 под управлением 20-летнего водителя", - говорится в сообщении.По данным УГИБДД, в результате аварии оба водителя скончались на месте происшествия, в медучреждения были доставлены трое пассажиров обеих машин, среди которых оказались двое несовершеннолетних.По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20210522/dtp-1733419515.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, республика ингушетия, происшествия