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В Энгельсе автопатруль, гнавшийся за пьяным водителем, попал в ДТП
В Энгельсе автопатруль, гнавшийся за пьяным водителем, попал в ДТП - РИА Новости, 22.05.2021
В Энгельсе автопатруль, гнавшийся за пьяным водителем, попал в ДТП
Автомобиль патрульно-постовой службы полиции в субботу, преследуя нарушителя в городе Энгельсе Саратовской области, врезался в другую машину, в результате... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T15:05
2021-05-22T15:05
россия
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Автомобиль патрульно-постовой службы полиции в субботу, преследуя нарушителя в городе Энгельсе Саратовской области, врезался в другую машину, в результате пострадали три человека, в том числе двое сотрудников полиции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло в 2.40 (1.40 мск) на пересечении улиц Волоха и Тельмана."Старший сержант полиции 1995 года рождения на служебной автомашине "Лада Гранта", с включенными спецсигналами преследуя автомобиль Toyota Camry, водитель которого не подчинился требованиям сотрудников полиции остановиться, допустил столкновение с автомобилем "Лада Калина" под управлением гражданина 1959 года рождения. В результате два сотрудника и водитель "Лада Калина" получили телесные повреждения. Всем лечение назначено амбулаторно. Наличия алкоголя в крови у участников ДТП не обнаружено", - говорится в сообщении.Уточняется, то впоследствии сотрудники ГИБДД задержали 49-летнего водителя Toyota Camry, в отношении него составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами"."По данному факту руководством межмуниципального управления МВД РФ "Энгельсское" Саратовской области назначено проведение служебной проверки", - отметили в главке.
https://ria.ru/20210516/mashina-1732544261.html
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россия, саратовская область, происшествия

В Энгельсе автопатруль, гнавшийся за пьяным водителем, попал в ДТП

15:05 22.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Автомобиль патрульно-постовой службы полиции в субботу, преследуя нарушителя в городе Энгельсе Саратовской области, врезался в другую машину, в результате пострадали три человека, в том числе двое сотрудников полиции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло в 2.40 (1.40 мск) на пересечении улиц Волоха и Тельмана.
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"Старший сержант полиции 1995 года рождения на служебной автомашине "Лада Гранта", с включенными спецсигналами преследуя автомобиль Toyota Camry, водитель которого не подчинился требованиям сотрудников полиции остановиться, допустил столкновение с автомобилем "Лада Калина" под управлением гражданина 1959 года рождения. В результате два сотрудника и водитель "Лада Калина" получили телесные повреждения. Всем лечение назначено амбулаторно. Наличия алкоголя в крови у участников ДТП не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, то впоследствии сотрудники ГИБДД задержали 49-летнего водителя Toyota Camry, в отношении него составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами".
"По данному факту руководством межмуниципального управления МВД РФ "Энгельсское" Саратовской области назначено проведение служебной проверки", - отметили в главке.
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