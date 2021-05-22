https://ria.ru/20210522/dtp-1733455339.html

В Энгельсе автопатруль, гнавшийся за пьяным водителем, попал в ДТП

В Энгельсе автопатруль, гнавшийся за пьяным водителем, попал в ДТП - РИА Новости, 22.05.2021

В Энгельсе автопатруль, гнавшийся за пьяным водителем, попал в ДТП

Автомобиль патрульно-постовой службы полиции в субботу, преследуя нарушителя в городе Энгельсе Саратовской области, врезался в другую машину, в результате... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:05

2021-05-22T15:05

2021-05-22T15:05

россия

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Автомобиль патрульно-постовой службы полиции в субботу, преследуя нарушителя в городе Энгельсе Саратовской области, врезался в другую машину, в результате пострадали три человека, в том числе двое сотрудников полиции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло в 2.40 (1.40 мск) на пересечении улиц Волоха и Тельмана."Старший сержант полиции 1995 года рождения на служебной автомашине "Лада Гранта", с включенными спецсигналами преследуя автомобиль Toyota Camry, водитель которого не подчинился требованиям сотрудников полиции остановиться, допустил столкновение с автомобилем "Лада Калина" под управлением гражданина 1959 года рождения. В результате два сотрудника и водитель "Лада Калина" получили телесные повреждения. Всем лечение назначено амбулаторно. Наличия алкоголя в крови у участников ДТП не обнаружено", - говорится в сообщении.Уточняется, то впоследствии сотрудники ГИБДД задержали 49-летнего водителя Toyota Camry, в отношении него составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами"."По данному факту руководством межмуниципального управления МВД РФ "Энгельсское" Саратовской области назначено проведение служебной проверки", - отметили в главке.

https://ria.ru/20210516/mashina-1732544261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/samara-1732205386.html

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россия, саратовская область, происшествия