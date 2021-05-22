https://ria.ru/20210522/dtp-1733419515.html

В Югре три человека погибли в ДТП

В Югре три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 22.05.2021

В Югре три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в результате столкновения кроссовера и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T07:49

2021-05-22T07:49

2021-05-22T12:47

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения кроссовера и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Авария произошла в ночь на субботу на 645-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. По предварительным данным ведомства, водитель Nissan Pathfinder выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN."В результате ДТП водитель Nissan Pathfinder и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.Полицейские проводят проверку в связи с аварией, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210520/dtp-1733076297.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, происшествия