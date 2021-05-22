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В Югре три человека погибли в ДТП
В Югре три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 22.05.2021
В Югре три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в результате столкновения кроссовера и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T07:49
2021-05-22T12:47
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения кроссовера и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Авария произошла в ночь на субботу на 645-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. По предварительным данным ведомства, водитель Nissan Pathfinder выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN."В результате ДТП водитель Nissan Pathfinder и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.Полицейские проводят проверку в связи с аварией, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210520/dtp-1733076297.html
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ханты-мансийский автономный округ, происшествия

В Югре три человека погибли в ДТП

07:49 22.05.2021 (обновлено: 12:47 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения кроссовера и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария произошла в ночь на субботу на 645-м километре автодороги ТюменьХанты-Мансийск в Нефтеюганском районе. По предварительным данным ведомства, водитель Nissan Pathfinder выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN.
"В результате ДТП водитель Nissan Pathfinder и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.
Полицейские проводят проверку в связи с аварией, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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