https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США

России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США - РИА Новости, 22.05.2021

России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США

Встреча Лаврова и Блинкена в Рейкьявике не позволила договориться о саммите Путина и Байдена — Москва продолжает сознательно тянуть с ответом на предложение... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T08:00

2021-05-22T08:00

2021-05-22T12:54

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Встреча Лаврова и Блинкена в Рейкьявике не позволила договориться о саммите Путина и Байдена — Москва продолжает сознательно тянуть с ответом на предложение Вашингтона провести встречу двух президентов. Это не значит, что ее не будет — напротив, все идет к ней, и лишним подтверждением тому стала неофициальная информация о готовящейся встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Она должна пройти в Европе в ближайшие недели, хотя правильно говорить о ближайших днях. Потому что уже меньше чем через три недели начнется европейская поездка Байдена — а еще до ее начала нужно окончательно договориться о встрече с Путиным. Не о том, где и когда она может пройти (с этим все более-менее ясно: 15 или 16 июня, скорее всего, в Вене), а о том, что на ней будет обсуждаться. Без четкой повестки Кремль не хочет торопиться с саммитом, так что Салливану нужно будет убедить Патрушева в намерении американцев обсуждать конкретные проблемы, а не тратить время на бессмысленные рассуждения о вмешательстве России в американские выборы, украинские дела или права Навального. Хотите "более стабильных и предсказуемых отношений", как сказал Блинкен, так кто же против?Предсказуемой и стабильной может быть и конфронтация. Но она и так уже идет и точно не закончится ни с каким саммитом — так что можно попробовать поставить ее в определенные рамки и сочетать с разумными компромиссами там, где это отвечает интересам обеих сторон. Для этого действительно нужно разобрать часть завалов на пути двухсторонних отношений — и тут все понимают, что "заваливали" в основном американцы, а разбирать придется вместе.В этой связи все чаще говорят об эффекте дежавю — дескать, у каждой новой американской администрации на российском направлении сначала были большие ожидания, а потом еще большие разочарования. Подобное утверждение стало общим местом как в Штатах, так и в России, причем те, кто говорит об этом, приводят примеры из прошлого (2009 год, потом 2017-й), которые должны подкрепить их точку зрения. Выводы, естественно, делаются прямо противоположные: в Штатах уверяют, что с Путиным опасно иметь дело, а у нас считают, что никаким американцам доверять нельзя.Но тут, если говорить о России, ошибочен сам посыл — о том, что якобы есть какие-то надежды и иллюзии. Максимум до середины нулевых годов Путин допускал возможность найти общий язык со Штатами, то есть вероятность того, что они будут говорить с нами на равных, считаться с нашими интересами, но уже после Ирака и череды цветных революций на постсоветском пространстве, после курса на прием в НАТО Украины и Грузии российское руководство перестало делать даже небольшую ставку на это.Мюнхенская речь Путина в начале 2007 года ясно обозначила наше понимание ситуации и прогноз на будущее — есть мировой гегемон, который пытается диктовать всем и вся, но его время уходит и Россия будет работать над изменением миропорядка и построением многополярного мира. Все, что происходит с тех пор, лишь подтверждает правильность наших оценок и нашего курса — причем как в глобальном разрезе, так и в масштабе российско-американских отношений. В нормальном формате их нет уже с середины 2013-го, но тогда все лишь прорвалось наружу, а накапливалось уже после Мюнхена, в 2008-2012 годах.То, что в 2009-м Обама — Байден запускали "перезагрузку" в отношениях с Россией, ни о чем не говорит: тогда же они предлагали Китаю создать "большую двойку" для того, чтобы "вместе править миром". И то и другое было лишь уловками, попытками подчинить своему влиянию Москву и Пекин, поставить их в положение младших партнеров (в чужом для них "бизнесе"). Ни Путин, ни китайское руководство на это не пошли — а уж после того, как американцы попытались помешать Путину вернуться в Кремль в 2012-м, а в Китае пришел к власти Си Цзиньпин, начался новый этап деконструкции мира по-американски.Сначала Сирия, а потом и история со Сноуденом обозначили конец американской гегемонии (точнее даже — претензий на нее), после чего их контрнаступление на Украине закончилось Крымом. И тут, вместо изоляции России, прорвался нарыв в самом ядре Запада — Brexit и победа Трампа стали знамением заката атлантического миропорядка. Проявлением этого кризиса стало и то, что англосаксонская пропаганда превратила Россию во всемогущего тайного манипулятора западным миром — то есть ради внутриполитической борьбы стала прибегать уже к откровенно параноидальной (и самоубийственной) риторике. Таким образом, отношения между двумя странами за почти полтора послемюнхенских десятилетия последовательно деградировали — и вина России тут лишь в том, что она последовательно ограничивала американское влияние на свою элиту и внутреннюю политику и вела самостоятельную игру на международной арене. Для серьезного оздоровления российско-американских отношений (не мифической дружбы, а нормализации, то есть налаживания диалога) необходимо всего ничего: отказ Штатов от ставки на вмешательство в наши внутренние дела и признание наличия у России сфер влияния и национальных интересов (что вовсе не означает отказа от противоборства в этих сферах). Это очень скромные требования — но сейчас даже они маловыполнимы. Более того, стало уже традицией обвинять Россию во вмешательстве в американские внутренние дела и эта традиция прочно закрепляется в американской жизни, накладывая дополнительные ограничения на отношения двух стран.Поэтому никаких иллюзий насчет диалога с Вашингтоном в Москве не существует — то есть речь даже не о возможности о чем-либо договориться, а просто о способности вести диалог, спорить и слушать аргументы друг друга. И дело тут не в личности Байдена — хотя у Путина есть негативный опыт общения с ним — или его команды. Проблема куда шире: в настроениях пребывающей в кризисе американской элиты. Несмотря на пафосную риторику, на самом деле она не знает, что ей делать с Китаем, Россией, Европой, Ближним Востоком. Она не знает, как ей сохранить ухудшающиеся американские позиции, понимая, что удержать их не удастся, но отказываясь даже признать это. И ни слова о личной ответственности, ведь именно "коллективный Байден" сначала доигрался на стройке "мира по-американски", а потом еще и убрал Трампа, пытавшегося хотя бы признать наличие проблем. Да что уж говорить — эта элита даже не знает, что ей делать с Америкой. Но она по-прежнему очень сильна и влиятельна — поэтому с ней в любом случае нужно контактировать. Не "делать одно дело" и даже не договариваться (в большинстве случаев это не просто не нужно, но и невозможно), а вести жесткие изнурительные разговоры, споры, поединки, бои. Хорошо подготовленные, в том числе с умением держать паузу, отсутствием иллюзий и замечанием о том, что "мы зубы выбьем" всем, кто хочет что-то от нас откусить. Тут напрашивается слово "Украина" — но не как тот, кто хочет откусить, а как то, что хотят откусить, превратить в антиРоссию, как верно напомнил Путин:Все это уже было в нашей истории — относительно новая тут только "страна-оппонент". Потому что все старые почему-то сломались.

https://ria.ru/20210520/politika-1733123111.html

https://ria.ru/20210521/lavrov-1733274782.html

https://ria.ru/20210518/perezagruzka-1732774581.html

https://ria.ru/20210304/vmeshatelstvo--1599941698.html

https://ria.ru/20210521/putin-1733338073.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Лавров: "Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию" Глава МИД России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Как отметил министр, между сторонами есть понимание необходимости "преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы". 2021-05-22T08:00 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джейк салливан, россия, си цзиньпин, нато, джо байден, владимир путин, сша, авторы, мнение - авторы