https://ria.ru/20210520/politika-1733123111.html

В Кремле пообещали сообщить, если встреча Патрушева и Салливана состоится

В Кремле пообещали сообщить, если встреча Патрушева и Салливана состоится - РИА Новости, 20.05.2021

В Кремле пообещали сообщить, если встреча Патрушева и Салливана состоится

Кремль сообщит о встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:28

2021-05-20T13:28

2021-05-20T13:28

джейк салливан

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

николай патрушев

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кремль сообщит о встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, если она состоится, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг газета "Коммерсант" писала, что такая встреча может пройти в ближайшие недели. Предполагается, что на ней Патрушев и Салливан обсудят встречу президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена."Если такая встреча будет, мы о ней сообщим", - сказал Песков на просьбу прокомментировать данное сообщение СМИ.

https://ria.ru/20210430/sovbez-1730738289.html

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сша

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джейк салливан, россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, николай патрушев, сша, в мире