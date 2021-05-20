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В Кремле пообещали сообщить, если встреча Патрушева и Салливана состоится
В Кремле пообещали сообщить, если встреча Патрушева и Салливана состоится - РИА Новости, 20.05.2021
В Кремле пообещали сообщить, если встреча Патрушева и Салливана состоится
Кремль сообщит о встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:28
2021-05-20T13:28
2021-05-20T13:28
джейк салливан
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
николай патрушев
сша
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кремль сообщит о встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, если она состоится, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг газета "Коммерсант" писала, что такая встреча может пройти в ближайшие недели. Предполагается, что на ней Патрушев и Салливан обсудят встречу президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена."Если такая встреча будет, мы о ней сообщим", - сказал Песков на просьбу прокомментировать данное сообщение СМИ.
https://ria.ru/20210430/sovbez-1730738289.html
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джейк салливан, россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, николай патрушев, сша, в мире