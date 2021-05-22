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В Дамаске прошла многотысячная акция в поддержку Асада

В Дамаске прошла многотысячная акция в поддержку Асада - РИА Новости, 22.05.2021

В Дамаске прошла многотысячная акция в поддержку Асада

Тысячи сирийцев прошли маршем по главной улице Дамаска - Маззе к площади Омейядов в рамках акции в поддержку действующего президента Сирии Башара Асада,... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T22:47

2021-05-22T22:47

2021-05-22T23:10

башар асад

сирия

дамаск (город)

в мире

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ДАМАСК, 22 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Тысячи сирийцев прошли маршем по главной улице Дамаска - Маззе к площади Омейядов в рамках акции в поддержку действующего президента Сирии Башара Асада, передает корреспондент РИА Новости.Около 8 тысяч учащихся спортивных организаций со всей Сирии собрались в центре Дамаска с государственными флагами и портретами Асада. Марш начался с сирийского гимна и сопровождался патриотической музыкой. Во главе колонны шли всадники на конях."Сегодня собрались учащиеся всеобщего спортивного союза и жители Дамаска, более 8 тысяч человек. Мы пришли поддержать нашего президента на выборах. Мы пришли сказать, что мы единый и сильный народ, победивший террор",- сказал РИА Новости член исполнительного комитета всеобщего союза спортсменов Сирии Фирас Аль-Азаб.Мероприятие продолжалось более двух часов и завершилось зажжением факелов и салютом на площади Омейядов, где развернули многометровый флаг Сирии.После акции сотни молодых людей приняли участие в национальных танцах "дабке" и распевали патриотические песни.Выборы в Сирии пройдут 26 мая. По всей стране с семи утра до семи вечера будут открыты более 10 тысяч избирательных участков. При запросе любой из провинций время может быть продлено еще на пять часов. Днем тишины будет объявлено 25 мая. Среди кандидатов в президенты Сирии: от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии БААС Башар Хафиз Асад.

https://ria.ru/20210521/mid-1733305492.html

сирия

дамаск (город)

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башар асад, сирия, дамаск (город), в мире