Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/byudzhet-1733443302.html
Правительство одобрило проект об исполнении федерального бюджета за прошедший год
Правительство одобрило проект об исполнении федерального бюджета за прошедший год - РИА Новости, 22.05.2021
Правительство одобрило проект об исполнении федерального бюджета за прошедший год
Правительство РФ одобрило проект об исполнении федерального бюджета за 2020 год, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:45
2021-05-22T12:45
россия
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об исполнении федерального бюджета за 2020 год, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что в дальнейшем проект федерального бюджета будет направлен в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату РФ."Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год и направить его в Счетную палату РФ. Одобрить проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210423/inflyatsiya-1729659718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_103:0:1794:1268_1920x0_80_0_0_58291b828216422145da956960577876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство рф, экономика

Правительство одобрило проект об исполнении федерального бюджета за прошедший год

12:45 22.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об исполнении федерального бюджета за 2020 год, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что в дальнейшем проект федерального бюджета будет направлен в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату РФ.
"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год и направить его в Счетную палату РФ. Одобрить проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 15:41
Набиуллина рассказала, как курс рубля влияет на инфляцию
 
РоссияПравительство РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
22:50На Украине предрекли провал "Крымской платформы"
Лента новостейМолния