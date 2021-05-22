https://ria.ru/20210522/byudzhet-1733443302.html

Правительство одобрило проект об исполнении федерального бюджета за прошедший год

Правительство одобрило проект об исполнении федерального бюджета за прошедший год - РИА Новости, 22.05.2021

Правительство одобрило проект об исполнении федерального бюджета за прошедший год

Правительство РФ одобрило проект об исполнении федерального бюджета за 2020 год, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:45

2021-05-22T12:45

2021-05-22T12:45

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правительство рф

экономика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об исполнении федерального бюджета за 2020 год, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что в дальнейшем проект федерального бюджета будет направлен в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату РФ."Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год и направить его в Счетную палату РФ. Одобрить проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210423/inflyatsiya-1729659718.html

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