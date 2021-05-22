Блинкен посетит Израиль и Западный берег, сообщают СМИ
11:26 22.05.2021 (обновлено: 11:40 22.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая по вопросу "развития" перемирия между сектором Газа и Израилем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с планом.
Ранее Блинкен сообщил, что намерен в ближайшие дни отправиться в ближневосточный регион и провести встречи с властями Израиля и Палестины.
Согласно источнику агентства, госсекретарь США посетит Израиль и Западный берег "в рамках усилий Вашингтона по развитию перемирия". Источник добавил, что Блинкен в ходе своей поездки на Ближний Восток также посетит Египет.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.