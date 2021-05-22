https://ria.ru/20210522/blinken-1733435107.html

Блинкен посетит Израиль и Западный берег, сообщают СМИ

Блинкен посетит Израиль и Западный берег, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.05.2021

Блинкен посетит Израиль и Западный берег, сообщают СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая по вопросу "развития" перемирия между сектором Газа и Израилем, сообщает агентство... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:26

2021-05-22T11:26

2021-05-22T11:40

обострение палестино-израильского конфликта

энтони блинкен

западный берег реки иордан

сша

израиль

в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая по вопросу "развития" перемирия между сектором Газа и Израилем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с планом.Ранее Блинкен сообщил, что намерен в ближайшие дни отправиться в ближневосточный регион и провести встречи с властями Израиля и Палестины.Согласно источнику агентства, госсекретарь США посетит Израиль и Западный берег "в рамках усилий Вашингтона по развитию перемирия". Источник добавил, что Блинкен в ходе своей поездки на Ближний Восток также посетит Египет.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210522/ceasefire-1733332604.html

западный берег реки иордан

сша

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта, энтони блинкен, западный берег реки иордан, сша, израиль, в мире