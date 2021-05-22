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Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов

Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов - РИА Новости, 22.05.2021

Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов

Стоимость биткоина падает более чем на 14% за сутки, достигнув примерно 34 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T00:48

2021-05-22T00:48

2021-05-22T00:48

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экономика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Стоимость биткоина падает более чем на 14% за сутки, достигнув примерно 34 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0:10 мск падал в цене на 14,52%, до 34 423 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 14,34%, до 34 509 долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин на этой неделе демонстрирует высокую волатильность. В среду, 19 мая, он обвалился более чем вдвое с апрельского исторического максимума в 64 854 долларов и впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов. Обвал последовал после заявления ассоциаций банковской и интернет-индустрии Китая о том, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. В четверг, 20 мая, цена биткоина резко отскочила и превысила 40 тысяч долларов.

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