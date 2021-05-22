https://ria.ru/20210522/berlin-1733461242.html

В Берлине начали задерживать участников нелегальной демонстрации

В Берлине начали задерживать участников нелегальной демонстрации - РИА Новости, 22.05.2021

В Берлине начали задерживать участников нелегальной демонстрации

Нелегальная демонстрация была остановлена отрядом полиции в Берлине на подходе к правительственном кварталу, демонстранты отказываются расходиться, начались... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T16:17

2021-05-22T16:17

2021-05-22T16:17

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Нелегальная демонстрация была остановлена отрядом полиции в Берлине на подходе к правительственном кварталу, демонстранты отказываются расходиться, начались задержания, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу полиция и суд запретили проведение ряда крупных акций протеста в центре города, в частности, митинг противников ограничительных мер по COVID у Бранденбургских ворот, в котором планировалось участие 16 тысяч человек.Вокруг правительственного квартала рядом с Бранденбургскими воротами было выставлено ограждение.

https://ria.ru/20210501/berlin-1730866121.html

берлин (город)

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2021

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берлин (город), в мире