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В Берлине начали задерживать участников нелегальной демонстрации
В Берлине начали задерживать участников нелегальной демонстрации - РИА Новости, 22.05.2021
В Берлине начали задерживать участников нелегальной демонстрации
Нелегальная демонстрация была остановлена отрядом полиции в Берлине на подходе к правительственном кварталу, демонстранты отказываются расходиться, начались... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:17
2021-05-22T16:17
берлин (город)
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Нелегальная демонстрация была остановлена отрядом полиции в Берлине на подходе к правительственном кварталу, демонстранты отказываются расходиться, начались задержания, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу полиция и суд запретили проведение ряда крупных акций протеста в центре города, в частности, митинг противников ограничительных мер по COVID у Бранденбургских ворот, в котором планировалось участие 16 тысяч человек.Вокруг правительственного квартала рядом с Бранденбургскими воротами было выставлено ограждение.
https://ria.ru/20210501/berlin-1730866121.html
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берлин (город), в мире

В Берлине начали задерживать участников нелегальной демонстрации

16:17 22.05.2021
 
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Захари Шойрер
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Нелегальная демонстрация была остановлена отрядом полиции в Берлине на подходе к правительственном кварталу, демонстранты отказываются расходиться, начались задержания, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу полиция и суд запретили проведение ряда крупных акций протеста в центре города, в частности, митинг противников ограничительных мер по COVID у Бранденбургских ворот, в котором планировалось участие 16 тысяч человек.
Протестующие на первомайской демонстрации в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 20:47
На демонстрации в Берлине пострадали трое полицейских
Вокруг правительственного квартала рядом с Бранденбургскими воротами было выставлено ограждение.
 
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