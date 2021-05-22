https://ria.ru/20210522/beg-1733480278.html
Врач рассказал о вреде бега по улицам мегаполиса
Врач рассказал о вреде бега по улицам мегаполиса - РИА Новости, 22.05.2021
Врач рассказал о вреде бега по улицам мегаполиса
Бегать по улицам города вредно для лёгких, так как во время физической нагрузки из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ, сообщил... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T19:59
2021-05-22T19:59
2021-05-22T20:06
департамент здравоохранения г. москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727848020_0:5:3078:1736_1920x0_80_0_0_25ca0b6a01034b95d1b2ce299dc3d8f6.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бегать по улицам города вредно для лёгких, так как во время физической нагрузки из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ, сообщил главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский."Что максимально плохо для лёгких. Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это бег по улицам. Вот это является очень вредным. Если мы хотим заниматься физической культурой, бегом то давайте бегать в парках, вне транспортного пика", - сказал Белевский в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он пояснил, что когда человек едет на велосипеде или бежит вдоль трассы, по которой едет поток автомобилей, он вдыхает вредные вещества.
https://ria.ru/20210521/sustavy-1733390131.html
https://ria.ru/20210328/shagi-1603182159.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727848020_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ecc5f2aa50a195a9ebf4307fc49cd12c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент здравоохранения г. москвы, общество