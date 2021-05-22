https://ria.ru/20210522/beg-1733480278.html

Врач рассказал о вреде бега по улицам мегаполиса

Врач рассказал о вреде бега по улицам мегаполиса - РИА Новости, 22.05.2021

Врач рассказал о вреде бега по улицам мегаполиса

Бегать по улицам города вредно для лёгких, так как во время физической нагрузки из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ, сообщил... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T19:59

2021-05-22T19:59

2021-05-22T20:06

департамент здравоохранения г. москвы

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бегать по улицам города вредно для лёгких, так как во время физической нагрузки из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ, сообщил главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский."Что максимально плохо для лёгких. Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это бег по улицам. Вот это является очень вредным. Если мы хотим заниматься физической культурой, бегом то давайте бегать в парках, вне транспортного пика", - сказал Белевский в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он пояснил, что когда человек едет на велосипеде или бежит вдоль трассы, по которой едет поток автомобилей, он вдыхает вредные вещества.

https://ria.ru/20210521/sustavy-1733390131.html

https://ria.ru/20210328/shagi-1603182159.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент здравоохранения г. москвы, общество