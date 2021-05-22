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Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 22.05.2021
Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T01:39
2021-05-22T01:39
ким чен ын
джо байден
кндр (северная корея)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию.Он добавил, что должны быть "обязательства по деэскалации прежде каких-либо встреч".По его словам, предварительно потребуются переговоры на более низком уровне."Я обеспечу, чтобы моя команда встретилась с их коллегами (в КНДР) и дала им понять, каковы наши намерения", - сказал Байден.Он также заявил, что не позволит Ким Чен Ыну использовать встречу для его легитимизации."Я не дам ему всего, чего он хочет, международного признания", - сказал Байден.
https://ria.ru/20210505/kndr-1731207588.html
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ким чен ын, джо байден, кндр (северная корея), сша, в мире

Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном

01:39 22.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию.
"Если он сделает определенные обязательства, я бы встретился с ним. Если это будет обязательство, что речь идет о его ядерном арсенале и что это (встреча - ред.) просто средство для деэскалации того, что они делают", - сказал Байден.
Он добавил, что должны быть "обязательства по деэскалации прежде каких-либо встреч".
По его словам, предварительно потребуются переговоры на более низком уровне.
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"Я обеспечу, чтобы моя команда встретилась с их коллегами (в КНДР) и дала им понять, каковы наши намерения", - сказал Байден.
Он также заявил, что не позволит Ким Чен Ыну использовать встречу для его легитимизации.
"Я не дам ему всего, чего он хочет, международного признания", - сказал Байден.
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