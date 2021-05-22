https://ria.ru/20210522/bayden-1733413815.html

Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном

Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 22.05.2021

Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T01:39

2021-05-22T01:39

2021-05-22T01:39

ким чен ын

джо байден

кндр (северная корея)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию.Он добавил, что должны быть "обязательства по деэскалации прежде каких-либо встреч".По его словам, предварительно потребуются переговоры на более низком уровне."Я обеспечу, чтобы моя команда встретилась с их коллегами (в КНДР) и дала им понять, каковы наши намерения", - сказал Байден.Он также заявил, что не позволит Ким Чен Ыну использовать встречу для его легитимизации."Я не дам ему всего, чего он хочет, международного признания", - сказал Байден.

https://ria.ru/20210505/kndr-1731207588.html

https://ria.ru/20210502/listovki-1730916058.html

кндр (северная корея)

сша

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ким чен ын, джо байден, кндр (северная корея), сша, в мире