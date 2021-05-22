https://ria.ru/20210522/bayden-1733413689.html

Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы

Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы - РИА Новости, 22.05.2021

Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы

Президент США Джо Байден заявил, что единственное решение ближневосточной проблемы в создании двух государств, а позиция о приверженности безопасности Израиля... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T01:31

2021-05-22T01:31

2021-05-22T01:31

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

джо байден

палестина

сша

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что единственное решение ближневосточной проблемы в создании двух государств, а позиция о приверженности безопасности Израиля не менялась."Мы все еще нуждаемся в двухгосударственном решении, это единственный ответ", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой.В ответ на просьбу прокомментировать слова некоторых демократов о том, что президенту следует быть более конфронтационным по отношению к Израилю, Байден подчеркнул, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не менялась.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/izrail-1733405273.html

сектор газа

палестина

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, джо байден, палестина, сша, израиль, в мире