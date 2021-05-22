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Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы - РИА Новости, 22.05.2021
Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
Президент США Джо Байден заявил, что единственное решение ближневосточной проблемы в создании двух государств, а позиция о приверженности безопасности Израиля... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T01:31
2021-05-22T01:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
джо байден
палестина
сша
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что единственное решение ближневосточной проблемы в создании двух государств, а позиция о приверженности безопасности Израиля не менялась."Мы все еще нуждаемся в двухгосударственном решении, это единственный ответ", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой.В ответ на просьбу прокомментировать слова некоторых демократов о том, что президенту следует быть более конфронтационным по отношению к Израилю, Байден подчеркнул, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не менялась.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/izrail-1733405273.html
сектор газа
палестина
сша
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, джо байден, палестина, сша, израиль, в мире

Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы

01:31 22.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что единственное решение ближневосточной проблемы в создании двух государств, а позиция о приверженности безопасности Израиля не менялась.
"Мы все еще нуждаемся в двухгосударственном решении, это единственный ответ", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой.
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В США ответили про "уступки" Израилю для перемирия с Палестиной
В ответ на просьбу прокомментировать слова некоторых демократов о том, что президенту следует быть более конфронтационным по отношению к Израилю, Байден подчеркнул, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не менялась.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаДжо БайденПалестинаСШАИзраильВ мире
 
 
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