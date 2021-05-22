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Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией
Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией - РИА Новости, 22.05.2021
Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, однако Москва в настоящее время не проявляет в этом заинтересованности. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T14:36
2021-05-22T14:36
2021-05-22T14:40
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мид австрии
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, однако Москва в настоящее время не проявляет в этом заинтересованности.По словам министра, сейчас отношения между Россией и ЕС "напряжены и отягощены"."ЕС хочет диалога, хочет каналов диалога", - сказал Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1. На вопрос журналиста, заинтересована ли в этом Москва, министр ответил: "Сейчас нет".Одновременно глава австрийского МИД отметил ряд сфер, по которым Москва и Брюссель "хотят и должны сотрудничать". "Ключевые слова: климат, энергетика", - сказал Шалленберг."Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20210518/podgotovka-1732758130.html
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