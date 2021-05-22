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Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией
Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией - РИА Новости, 22.05.2021
Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, однако Москва в настоящее время не проявляет в этом заинтересованности. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T14:36
2021-05-22T14:40
россия
александер шалленберг
мид австрии
евросоюз
австрия
в мире
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, однако Москва в настоящее время не проявляет в этом заинтересованности.По словам министра, сейчас отношения между Россией и ЕС "напряжены и отягощены"."ЕС хочет диалога, хочет каналов диалога", - сказал Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1. На вопрос журналиста, заинтересована ли в этом Москва, министр ответил: "Сейчас нет".Одновременно глава австрийского МИД отметил ряд сфер, по которым Москва и Брюссель "хотят и должны сотрудничать". "Ключевые слова: климат, энергетика", - сказал Шалленберг."Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится", - подчеркнул министр.
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россия, александер шалленберг, мид австрии, евросоюз, австрия, в мире

Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией

14:36 22.05.2021 (обновлено: 14:40 22.05.2021)
 
© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / Riccardo De Luca
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, однако Москва в настоящее время не проявляет в этом заинтересованности.
По словам министра, сейчас отношения между Россией и ЕС "напряжены и отягощены".
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"ЕС хочет диалога, хочет каналов диалога", - сказал Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1. На вопрос журналиста, заинтересована ли в этом Москва, министр ответил: "Сейчас нет".
Одновременно глава австрийского МИД отметил ряд сфер, по которым Москва и Брюссель "хотят и должны сотрудничать". "Ключевые слова: климат, энергетика", - сказал Шалленберг.
"Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится", - подчеркнул министр.
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