https://ria.ru/20210522/avstriya-1733453364.html

Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией

Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией - РИА Новости, 22.05.2021

Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, однако Москва в настоящее время не проявляет в этом заинтересованности. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T14:36

2021-05-22T14:36

2021-05-22T14:40

россия

александер шалленберг

мид австрии

евросоюз

австрия

в мире

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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, однако Москва в настоящее время не проявляет в этом заинтересованности.По словам министра, сейчас отношения между Россией и ЕС "напряжены и отягощены"."ЕС хочет диалога, хочет каналов диалога", - сказал Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1. На вопрос журналиста, заинтересована ли в этом Москва, министр ответил: "Сейчас нет".Одновременно глава австрийского МИД отметил ряд сфер, по которым Москва и Брюссель "хотят и должны сотрудничать". "Ключевые слова: климат, энергетика", - сказал Шалленберг."Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20210518/podgotovka-1732758130.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/es-1732064900.html

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