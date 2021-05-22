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Пашинян провел заседание СБ Армении по ситуации на границе
Пашинян провел заседание СБ Армении по ситуации на границе - РИА Новости, 22.05.2021
Пашинян провел заседание СБ Армении по ситуации на границе
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел в субботу заседание Совбеза, посвященное ситуации на границе с Азербайджаном, сообщается... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:19
2021-05-22T10:19
2021-05-22T10:19
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ЕРЕВАН, 22 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел в субботу заседание Совбеза, посвященное ситуации на границе с Азербайджаном, сообщается на сайте кабмина."Под председательством Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности Армении. Обсуждены ситуация на армяно-азербайджанской границе, действия и дальнейшие шаги по ее разрешению", - говорится в сообщении.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
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