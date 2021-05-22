https://ria.ru/20210522/arktika-1733436630.html

В США заявили о "монструозных" возможностях России в Арктике

В США заявили о "монструозных" возможностях России в Арктике - РИА Новости, 22.05.2021

В США заявили о "монструозных" возможностях России в Арктике

Унаследованное со времен Советского Союза вооружение сделало Россию хорошо подготовленной к борьбе за Арктику, пишет National Interest. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:44

2021-05-22T11:44

2021-05-22T13:52

россия

северный ледовитый океан

ту-142

миг-31

ту-95

москва

безопасность

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Унаследованное со времен Советского Союза вооружение сделало Россию хорошо подготовленной к борьбе за Арктику, пишет National Interest.По словам автора статьи Роберта Фарли, Москва еще во времена холодной войны готовилась противостоять Западу в Арктическом регионе. Накопленный опыт и множество видов оружия позволили ей обрести "смертоносный набор возможностей" на случай, если в Северном Ледовитом океане произойдет "что-то немыслимое".В первую очередь журналист упомянул российский ледокольный флот — самый большой в мире. Такие корабли становятся все более востребованными из-за роста коммерческого интереса к освоению региона, что делает Россию "гарантом глобального доступа к Арктике". Благодаря этому Москва может свободно планировать военную кампанию, а также стратегию доступа к ресурсам в регионе, подчеркнул автор.Одним из наиболее смертоносных российских орудий в Арктике эксперт посчитал подлодки проекта "Акула", охарактеризовав их как "монструозные". Размеры и огромный арсенал оружия субмарины вполне компенсируют ее недостаточную скрытность, подчеркнул Фарли. Кроме этого, Россия активно применяет в небе над Арктикой самолеты: к примеру, созданные для "охоты" на американские бомбардировщики истребители МиГ-31. Журналист отметил их мощные радары и превосходную маневренность. Он также упомянул бомбардировщики Ту-95 и противолодочные самолеты Ту-142. Хотя Ту-95, по словам автора, считаются одними из старейших самолетов, они по-прежнему "отлично себя чувствуют в холодном небе Арктики".Фарли отметил и тренировки российского спецназа: они обучены захватывать и удерживать труднодоступные районы, вести разведку, а также помогать в операциях по поиску и спасению гражданских служащих.

https://ria.ru/20210522/otpor-1733417529.html

https://ria.ru/20210520/lavrov-1733126387.html

россия

северный ледовитый океан

москва

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россия, северный ледовитый океан, ту-142, миг-31, ту-95, москва, безопасность