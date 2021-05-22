https://ria.ru/20210522/amur-1733472485.html

Роскосмос показал, где будут сажать первые ступени ракет

Роскосмос показал, где будут сажать первые ступени ракет - РИА Новости, 22.05.2021

Роскосмос показал, где будут сажать первые ступени ракет

Многоразовые первые ступени ракет-носителей "Амур-СПГ" при пуске с космодрома Восточный планируется сажать северо-западнее города Алдан в Якутии, следует из... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T18:29

2021-05-22T18:29

2021-05-22T18:54

россия

александр блошенко

илон маск

blue origin

космос - риа наука

союз

роскосмос

spacex

алдан

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Многоразовые первые ступени ракет-носителей "Амур-СПГ" при пуске с космодрома Восточный планируется сажать северо-западнее города Алдан в Якутии, следует из презентации "Роскосмоса", показанной на форуме "Новое знание".В настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает на сушу или морскую платформу отработавшие первые ступени ракет Falcon для повторного использования.Согласно презентации, показанной исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке Александром Блошенко, "район управляемого падения блока первой ступени ракеты-носителя "Союз-СПГ" ("Амур-СПГ" - ред.)" при пуске с космодрома Восточный намечается расположить северо-западнее якутского города Алдан.Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.Многоразовость - один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых космических ракет пока нет, но ведется их разработка. В США в настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX, а также Blue Origin - в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.

https://ria.ru/20210522/spacex-1733470371.html

https://ria.ru/20210521/tesla-1733294545.html

россия

алдан

сша

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россия, александр блошенко, илон маск, blue origin, космос - риа наука, союз, роскосмос, spacex, алдан, сша