Роскосмос показал, где будут сажать первые ступени ракет
18:29 22.05.2021 (обновлено: 18:54 22.05.2021)
© Фото : Космический центр "Восточный"/РоскосмосВывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на Восточном
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Многоразовые первые ступени ракет-носителей "Амур-СПГ" при пуске с космодрома Восточный планируется сажать северо-западнее города Алдан в Якутии, следует из презентации "Роскосмоса", показанной на форуме "Новое знание".
В настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает на сушу или морскую платформу отработавшие первые ступени ракет Falcon для повторного использования.
Согласно презентации, показанной исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке Александром Блошенко, "район управляемого падения блока первой ступени ракеты-носителя "Союз-СПГ" ("Амур-СПГ" - ред.)" при пуске с космодрома Восточный намечается расположить северо-западнее якутского города Алдан.
Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".
С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.
Многоразовость - один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых космических ракет пока нет, но ведется их разработка. В США в настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX, а также Blue Origin - в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.