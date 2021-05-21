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Путин заявил о готовности России "выбить зубы" желающим ее "укусить"
Путин заявил о готовности России "выбить зубы" желающим ее "укусить" - РИА Новости, 21.05.2021
Путин заявил о готовности России "выбить зубы" желающим ее "укусить"
Россия жестко ответит на любые попытки посягнуть на ее территории. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T01:46
2021-05-21T02:13
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия жестко ответит на любые попытки посягнуть на ее территории. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета "Победа".Как только страна становится сильнее, отметил глава государства, у ее оппонентов моментально находятся доводы, чтобы попытаться ограничить ее развитие. Такие попытки, указал Путин, не прекращались даже после распада СССР.Он привел в пример разговоры ряда политиков о якобы несправедливо принадлежащих России сибирских богатствах. Путин заверил, что не оставит без ответа попытки посягнуть на территорию России.При этом президент отметил высокий потенциал России, территория которой является самой большой в мире. В то же время он напомнил, что Россия находится на последних строчках в десятке по вложениям финансов в оборонную сферу, в стране нет милитаризации экономики.Переписывание историиЛюдей, соглашающихся с переписыванием истории, можно назвать коллаборационистами, ранее заявил Владимир Путин."Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, — их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", - сказал президент.По его словам, сохранение памяти — задача государственной важности."Без срока давности"В России с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны — запущен проект "Без срока давности". В 2020 году в рамках проекта были изданы 23 тома архивных документов о преступлениях нацистов против населения СССР, на местах захоронения мирных жителей прошли полевые работы с передачей результатов в следственные органы, в рамках просветительского направления проекта организованы презентации и проектные школы для молодых историков и поисковиков.В 2020 году проект получил национальную премию "Победа" в номинации "Научный проект".
https://ria.ru/20210421/putin-1729280723.html
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россия, владимир путин, в мире

Путин заявил о готовности России "выбить зубы" желающим ее "укусить"

01:46 21.05.2021 (обновлено: 02:13 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета "Победа
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия жестко ответит на любые попытки посягнуть на ее территории. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета "Победа".
Как только страна становится сильнее, отметил глава государства, у ее оппонентов моментально находятся доводы, чтобы попытаться ограничить ее развитие. Такие попытки, указал Путин, не прекращались даже после распада СССР.
"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать - те, кто собираются это сделать - что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", - заверил президент.
Он привел в пример разговоры ряда политиков о якобы несправедливо принадлежащих России сибирских богатствах. Путин заверил, что не оставит без ответа попытки посягнуть на территорию России.
При этом президент отметил высокий потенциал России, территория которой является самой большой в мире. В то же время он напомнил, что Россия находится на последних строчках в десятке по вложениям финансов в оборонную сферу, в стране нет милитаризации экономики.

Переписывание истории

Людей, соглашающихся с переписыванием истории, можно назвать коллаборационистами, ранее заявил Владимир Путин.
"Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, — их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", - сказал президент.
По его словам, сохранение памяти — задача государственной важности.
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"Без срока давности"

В России с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны — запущен проект "Без срока давности". В 2020 году в рамках проекта были изданы 23 тома архивных документов о преступлениях нацистов против населения СССР, на местах захоронения мирных жителей прошли полевые работы с передачей результатов в следственные органы, в рамках просветительского направления проекта организованы презентации и проектные школы для молодых историков и поисковиков.
В 2020 году проект получил национальную премию "Победа" в номинации "Научный проект".
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