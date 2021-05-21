https://ria.ru/20210521/zhurnalisty-1733405164.html

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о слежке за журналистами

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о слежке за журналистами - РИА Новости, 21.05.2021

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о слежке за журналистами

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки посоветовала журналистам обратиться за разъяснениями ситуации о том, как минюст США тайком получил доступ к разговорам... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T22:18

2021-05-21T22:18

2021-05-21T22:18

россия

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки посоветовала журналистам обратиться за разъяснениями ситуации о том, как минюст США тайком получил доступ к разговорам репортеров, непосредственно в само ведомство.Ранее издание Washington Post сообщило, что минюст еще в бытность Дональда Трампа президентом тайно получило записи телефонных разговоров репортеров, которые занимались темой предполагаемого "вмешательства" РФ в выборы 2016 года. Позже стало известно, что объектом внимания ведомства был и корреспондент CNN Барбара Старр - в июне и июле 2017 года. Глава CNN Джефф Цукер заявил о нарушении прав журналистки и потребовал встречи с представителями минюста для разъяснения ситуации."Президент твердо привержен праву свободы слова и поддержке прав журналистов. Минюст сообщил вчера, что они намерены встретиться с журналистами, чтобы выслушать их беспокойства относительно последних новостей. Решения должен принимать минюст… Опять же - это было сделано при министерстве юстиции прошлой администрации, я бы попросила вас обратиться в минюст", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, считает ли нынешняя администрация приемлемым поведением тайное получение записей репортеров.

https://ria.ru/20210521/ustupki-1733403289.html

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россия, дональд трамп, сша, в мире