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В Белом доме не смогли ответить на вопрос о слежке за журналистами
В Белом доме не смогли ответить на вопрос о слежке за журналистами - РИА Новости, 21.05.2021
В Белом доме не смогли ответить на вопрос о слежке за журналистами
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки посоветовала журналистам обратиться за разъяснениями ситуации о том, как минюст США тайком получил доступ к разговорам... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T22:18
2021-05-21T22:18
2021-05-21T22:18
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки посоветовала журналистам обратиться за разъяснениями ситуации о том, как минюст США тайком получил доступ к разговорам репортеров, непосредственно в само ведомство.Ранее издание Washington Post сообщило, что минюст еще в бытность Дональда Трампа президентом тайно получило записи телефонных разговоров репортеров, которые занимались темой предполагаемого "вмешательства" РФ в выборы 2016 года. Позже стало известно, что объектом внимания ведомства был и корреспондент CNN Барбара Старр - в июне и июле 2017 года. Глава CNN Джефф Цукер заявил о нарушении прав журналистки и потребовал встречи с представителями минюста для разъяснения ситуации."Президент твердо привержен праву свободы слова и поддержке прав журналистов. Минюст сообщил вчера, что они намерены встретиться с журналистами, чтобы выслушать их беспокойства относительно последних новостей. Решения должен принимать минюст… Опять же - это было сделано при министерстве юстиции прошлой администрации, я бы попросила вас обратиться в минюст", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, считает ли нынешняя администрация приемлемым поведением тайное получение записей репортеров.
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россия, дональд трамп, сша, в мире