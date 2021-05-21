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В северной провинции Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1
В северной провинции Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1 - РИА Новости, 21.05.2021
В северной провинции Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T21:17
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цинхай
китай
происшествия
в мире
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в ночь на субботу в 02.04 по местному времени (пятница, 21.04 мск) вблизи уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 километров.Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
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цинхай, китай, происшествия, в мире

В северной провинции Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1

21:17 21.05.2021 (обновлено: 21:27 21.05.2021)
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок был зафиксирован в ночь на субботу в 02.04 по местному времени (пятница, 21.04 мск) вблизи уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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В Иране три человека пострадали при землетрясении
 
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