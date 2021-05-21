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В северной провинции Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1
В северной провинции Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1 - РИА Новости, 21.05.2021
В северной провинции Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T21:17
2021-05-21T21:17
2021-05-21T21:27
цинхай
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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в ночь на субботу в 02.04 по местному времени (пятница, 21.04 мск) вблизи уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 километров.Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
https://ria.ru/20210517/iran-1732581482.html
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