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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 21.05.2021
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Итурупе днем произошло землетрясение магнитудой 4,9 сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:16
2021-05-21T09:16
2021-05-21T10:27
россия
итуруп
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горячий ключ
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. На Итурупе днем произошло землетрясение магнитудой 4,9 сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.Толчки произошли на глубине 59 километров в 16.01 по местному времени (8.01 по московскому) в 84 километрах юго-восточнее Курильска.По информации МЧС, колебания почувствовали жители сел Горячие Ключи и Рейдово. Ощущаемость, как отмечается, составила два — три балла.Пострадавших и разрушений нет. "Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — рассказали в ведомстве.Оперативные группы администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/tashkent-1729587792.html
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россия, итуруп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горячий ключ, происшествия