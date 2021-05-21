https://ria.ru/20210521/zemletryasenie-1733236259.html

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 21.05.2021

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9

На Итурупе днем произошло землетрясение магнитудой 4,9 сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:16

2021-05-21T09:16

2021-05-21T10:27

россия

итуруп

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

горячий ключ

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. На Итурупе днем произошло землетрясение магнитудой 4,9 сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.Толчки произошли на глубине 59 километров в 16.01 по местному времени (8.01 по московскому) в 84 километрах юго-восточнее Курильска.По информации МЧС, колебания почувствовали жители сел Горячие Ключи и Рейдово. Ощущаемость, как отмечается, составила два — три балла.Пострадавших и разрушений нет. "Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — рассказали в ведомстве.Оперативные группы администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/tashkent-1729587792.html

россия

итуруп

горячий ключ

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2021

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россия, итуруп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горячий ключ, происшествия