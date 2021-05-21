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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 21.05.2021
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Итурупе днем произошло землетрясение магнитудой 4,9 сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:16
2021-05-21T10:27
россия
итуруп
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горячий ключ
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. На Итурупе днем произошло землетрясение магнитудой 4,9 сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.Толчки произошли на глубине 59 километров в 16.01 по местному времени (8.01 по московскому) в 84 километрах юго-восточнее Курильска.По информации МЧС, колебания почувствовали жители сел Горячие Ключи и Рейдово. Ощущаемость, как отмечается, составила два — три балла.Пострадавших и разрушений нет. "Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — рассказали в ведомстве.Оперативные группы администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.
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россия, итуруп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горячий ключ, происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9

09:16 21.05.2021 (обновлено: 10:27 21.05.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. На Итурупе днем произошло землетрясение магнитудой 4,9 сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Толчки произошли на глубине 59 километров в 16.01 по местному времени (8.01 по московскому) в 84 километрах юго-восточнее Курильска.
По информации МЧС, колебания почувствовали жители сел Горячие Ключи и Рейдово. Ощущаемость, как отмечается, составила два — три балла.
Пострадавших и разрушений нет.
"Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", — рассказали в ведомстве.
Оперативные группы администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.
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РоссияИтурупМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Горячий КлючПроисшествия
 
 
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