https://ria.ru/20210521/zdorove-1733231049.html
Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос
Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос - РИА Новости, 21.05.2021
Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос
Большинство россиян за время пандемии коронавируса COVID-19 стали чаще беспокоиться о своем здоровье, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T08:10
2021-05-21T08:10
2021-05-21T08:10
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ромир
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство россиян за время пандемии коронавируса COVID-19 стали чаще беспокоиться о своем здоровье, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи респондентов-участников скан-панели домохозяйств холдинга, которая основывается на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек."Большинство россиян (69%) стали более внимательно относиться к своему здоровью. Доля женщин, обеспокоенных своим самочувствием, больше, чем доля мужчин: 71% против 67% соответственно", - говорится в сообщении по итогам исследования. При этом 33% мужчин заявили, что этот вопрос не вызывает у них тревогу, тогда как среди женщин эта доля ниже - 29%.В свою очередь 53% респондентов изменили свое отношение к здоровью из-за вспышки коронавируса. Пандемия привела к изменению отношения к здоровью среди 54% мужчин и 53% женщин. Больше всех COVID-19 обеспокоил население в возрасте 75 лет и старше: 86% россиян этой возрастной группы стали больше волноваться о здоровье."Замеры "Ромир" показывают, что пандемия возвела вопрос здоровья в топ тем, которые волнуют россиян последние два года: мы фиксируем всплеск уровня обеспокоенности населения своим самочувствием", - сказала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210519/sotsiologiya-1732890571.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ромир , общество
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство россиян за время пандемии коронавируса COVID-19 стали чаще беспокоиться о своем здоровье, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи респондентов-участников скан-панели домохозяйств холдинга, которая основывается на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.
"Большинство россиян (69%) стали более внимательно относиться к своему здоровью. Доля женщин, обеспокоенных своим самочувствием, больше, чем доля мужчин: 71% против 67% соответственно", - говорится в сообщении по итогам исследования. При этом 33% мужчин заявили, что этот вопрос не вызывает у них тревогу, тогда как среди женщин эта доля ниже - 29%.
В свою очередь 53% респондентов изменили свое отношение к здоровью из-за вспышки коронавируса. Пандемия привела к изменению отношения к здоровью среди 54% мужчин и 53% женщин. Больше всех COVID-19 обеспокоил население в возрасте 75 лет и старше: 86% россиян этой возрастной группы стали больше волноваться о здоровье.
"Замеры "Ромир
" показывают, что пандемия возвела вопрос здоровья в топ тем, которые волнуют россиян последние два года: мы фиксируем всплеск уровня обеспокоенности населения своим самочувствием", - сказала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская, слова которой приводятся в сообщении.