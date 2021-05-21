Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/zdorove-1733231049.html
Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос
Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос - РИА Новости, 21.05.2021
Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос
Большинство россиян за время пандемии коронавируса COVID-19 стали чаще беспокоиться о своем здоровье, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T08:10
2021-05-21T08:10
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ромир
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729312793_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_ca4d026ea00df3f0a1005b2feace5ce8.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство россиян за время пандемии коронавируса COVID-19 стали чаще беспокоиться о своем здоровье, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи респондентов-участников скан-панели домохозяйств холдинга, которая основывается на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек."Большинство россиян (69%) стали более внимательно относиться к своему здоровью. Доля женщин, обеспокоенных своим самочувствием, больше, чем доля мужчин: 71% против 67% соответственно", - говорится в сообщении по итогам исследования. При этом 33% мужчин заявили, что этот вопрос не вызывает у них тревогу, тогда как среди женщин эта доля ниже - 29%.В свою очередь 53% респондентов изменили свое отношение к здоровью из-за вспышки коронавируса. Пандемия привела к изменению отношения к здоровью среди 54% мужчин и 53% женщин. Больше всех COVID-19 обеспокоил население в возрасте 75 лет и старше: 86% россиян этой возрастной группы стали больше волноваться о здоровье."Замеры "Ромир" показывают, что пандемия возвела вопрос здоровья в топ тем, которые волнуют россиян последние два года: мы фиксируем всплеск уровня обеспокоенности населения своим самочувствием", - сказала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210519/sotsiologiya-1732890571.html
https://ria.ru/20210512/dengi-1731875550.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729312793_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_48ab9fd634029a5ce5d53cd637a9ca11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ромир , общество

Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос

08:10 21.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина измеряет температуру возле пункта вакцинации от коронавирусной инфекции в ЦУМе в Москве
Мужчина измеряет температуру возле пункта вакцинации от коронавирусной инфекции в ЦУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство россиян за время пандемии коронавируса COVID-19 стали чаще беспокоиться о своем здоровье, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи респондентов-участников скан-панели домохозяйств холдинга, которая основывается на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.
Люди идут по Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 08:10
Опрос показал, что россияне стали меньше тревожиться
"Большинство россиян (69%) стали более внимательно относиться к своему здоровью. Доля женщин, обеспокоенных своим самочувствием, больше, чем доля мужчин: 71% против 67% соответственно", - говорится в сообщении по итогам исследования. При этом 33% мужчин заявили, что этот вопрос не вызывает у них тревогу, тогда как среди женщин эта доля ниже - 29%.
В свою очередь 53% респондентов изменили свое отношение к здоровью из-за вспышки коронавируса. Пандемия привела к изменению отношения к здоровью среди 54% мужчин и 53% женщин. Больше всех COVID-19 обеспокоил население в возрасте 75 лет и старше: 86% россиян этой возрастной группы стали больше волноваться о здоровье.
"Замеры "Ромир" показывают, что пандемия возвела вопрос здоровья в топ тем, которые волнуют россиян последние два года: мы фиксируем всплеск уровня обеспокоенности населения своим самочувствием", - сказала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская, слова которой приводятся в сообщении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 06:07
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РомирОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57Маск рассказал, что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы
10:52В Пермском крае завели дело после нападения школьника на учителя
10:50Песков рассказал о пользе фейковых новостей
10:46Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*
10:42Москва приветствует перемирие между Израилем и Палестиной, заявили в МИД
10:39В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия
10:39Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и США
10:39Путину доверяют 57% россиян, показал опрос
10:37В МИД заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море
10:37Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении
10:36Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
10:36МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
10:32Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
10:26Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков
10:24Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
10:24Песков призвал молодежь перепроверять новости
10:23Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах
10:22Песков рассказал об опасности дипфейков
10:22Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
10:22Песков призвал сделать прививку от коронавируса
Лента новостейМолния