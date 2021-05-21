https://ria.ru/20210521/zdorove-1733231049.html

Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос

Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос - РИА Новости, 21.05.2021

Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье, показал опрос

Большинство россиян за время пандемии коронавируса COVID-19 стали чаще беспокоиться о своем здоровье, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:10

2021-05-21T08:10

2021-05-21T08:10

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ромир

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство россиян за время пандемии коронавируса COVID-19 стали чаще беспокоиться о своем здоровье, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи респондентов-участников скан-панели домохозяйств холдинга, которая основывается на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек."Большинство россиян (69%) стали более внимательно относиться к своему здоровью. Доля женщин, обеспокоенных своим самочувствием, больше, чем доля мужчин: 71% против 67% соответственно", - говорится в сообщении по итогам исследования. При этом 33% мужчин заявили, что этот вопрос не вызывает у них тревогу, тогда как среди женщин эта доля ниже - 29%.В свою очередь 53% респондентов изменили свое отношение к здоровью из-за вспышки коронавируса. Пандемия привела к изменению отношения к здоровью среди 54% мужчин и 53% женщин. Больше всех COVID-19 обеспокоил население в возрасте 75 лет и старше: 86% россиян этой возрастной группы стали больше волноваться о здоровье."Замеры "Ромир" показывают, что пандемия возвела вопрос здоровья в топ тем, которые волнуют россиян последние два года: мы фиксируем всплеск уровня обеспокоенности населения своим самочувствием", - сказала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210519/sotsiologiya-1732890571.html

https://ria.ru/20210512/dengi-1731875550.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ромир , общество