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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html
Масштабная реновация пройдет в школах Ямала
Масштабная реновация пройдет в школах Ямала - РИА Новости, 21.05.2021
Масштабная реновация пройдет в школах Ямала
Масштабная реновация пройдет в школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:17
2021-05-21T18:17
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новый уренгой
тарко-сале
салехард
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Масштабная реновация пройдет в школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."По окончании учебного года семь школ автономного округа закроются на капитальный ремонт и реновацию. Главная задача – не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения: коворкинги, лаборатории, зоны отдыха. Программа реновации запущена по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и касается школ в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-2000 годах. Кардинальное обновление ждет 58 школ во всех муниципалитетах автономного округа", - говорится в сообщении.На сегодняшний день ведется разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт по 18 школам в Муравленко, Губкинском, Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, поселках Тазовский и Харп, селах Красноселькуп, Сеяха и Мужи. Десять объектов, включенных в 2021 году, расположены в селах Толька, Салемал, поселке Пангоды, деревне Харампур, а также в Новом Уренгое и Тарко-Сале."Дети проводят большинство своего времени в школе. Поэтому там необходимо создавать комфортную образовательную среду, которая будет способствовать повышению уровня образования. Реновация предусматривает три мероприятия: изменение архитектурного облика здания, модернизацию внутреннего пространства, создание современных образовательных пространств в зависимости от концепции и направленности школы и благоустройство пришкольного участка", - приводятся в сообщении слова Сергея Бойченко, первого заместителя директора департамента образования ЯНАО.Пресс-служба сообщает, что школы приобретут оборудование и мебель для новых и современных образовательных пространств, таких как коворкинг и буккроссинг-зоны, зоны группового общения и индивидуального уединения, модернизируют лаборатории и учебные кабинеты, создадут арт-зоны.Реновация уже завершена в 2020 году в поселке Ханымей. Сейчас продолжается модернизация образовательных пространств в гимназии Лабытнанги, уточняют власти.
https://ria.ru/20210514/zhile-1732369327.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, тарко-сале, салехард, общество

Масштабная реновация пройдет в школах Ямала

18:17 21.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКласс в новой школе
Класс в новой школе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Масштабная реновация пройдет в школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"По окончании учебного года семь школ автономного округа закроются на капитальный ремонт и реновацию. Главная задача – не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения: коворкинги, лаборатории, зоны отдыха. Программа реновации запущена по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и касается школ в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-2000 годах. Кардинальное обновление ждет 58 школ во всех муниципалитетах автономного округа", - говорится в сообщении.
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14 мая, 18:35Ямало-Ненецкий автономный округ
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На сегодняшний день ведется разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт по 18 школам в Муравленко, Губкинском, Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, поселках Тазовский и Харп, селах Красноселькуп, Сеяха и Мужи. Десять объектов, включенных в 2021 году, расположены в селах Толька, Салемал, поселке Пангоды, деревне Харампур, а также в Новом Уренгое и Тарко-Сале.
"Дети проводят большинство своего времени в школе. Поэтому там необходимо создавать комфортную образовательную среду, которая будет способствовать повышению уровня образования. Реновация предусматривает три мероприятия: изменение архитектурного облика здания, модернизацию внутреннего пространства, создание современных образовательных пространств в зависимости от концепции и направленности школы и благоустройство пришкольного участка", - приводятся в сообщении слова Сергея Бойченко, первого заместителя директора департамента образования ЯНАО.
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19 апреля, 16:14Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале многодетные семьи кочевников получат "чумовой капитал"
Пресс-служба сообщает, что школы приобретут оборудование и мебель для новых и современных образовательных пространств, таких как коворкинг и буккроссинг-зоны, зоны группового общения и индивидуального уединения, модернизируют лаборатории и учебные кабинеты, создадут арт-зоны.
Реновация уже завершена в 2020 году в поселке Ханымей. Сейчас продолжается модернизация образовательных пространств в гимназии Лабытнанги, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый УренгойТарко-СалеСалехардОбщество
 
 
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