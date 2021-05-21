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Более 200 тонн органических яблок соберут в Липецкой области в этом году
Более 200 тонн органических яблок соберут в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 21.05.2021
Более 200 тонн органических яблок соберут в Липецкой области в этом году
Урожай Липецкого предприятия, единственного в России, имеющего сертификат по выращиванию органических яблок, в текущем году составит более 200 тонн, сообщил... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:37
2021-05-21T14:37
2021-05-21T14:37
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Урожай Липецкого предприятия, единственного в России, имеющего сертификат по выращиванию органических яблок, в текущем году составит более 200 тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, производство органических яблок в компании организовано на площади 41 гектар. Там заложены два резистентных к болезням сорта – Имрус (сорт уже имеет сертификат) и Либерти (сертификат ожидается в этом году). Начиная с этапа закладки сада, участки под органическое производство и под традиционный сад разграничиваются, между ними предусматривается "буферная зона". Техника, рабочий инструмент, контейнеры для сбора, упаковка, используемые в производстве, предусмотрены только для органического яблока, но при этом отдельное хранилище не требуется.Артамонов отметил, что о перспективах рынка органической сельхозпродукции и важности его развития говорили на прошлой неделе в Совете Федерации РФ на заседании совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, где было отмечено, что эта тема имеет огромное значение как для экономики всей страны и сельскохозяйственная органическая продукция имеет большой потенциал экспортного роста.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости
. Урожай Липецкого предприятия, единственного в России, имеющего сертификат по выращиванию органических яблок, в текущем году составит более 200 тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, производство органических яблок в компании организовано на площади 41 гектар. Там заложены два резистентных к болезням сорта – Имрус (сорт уже имеет сертификат) и Либерти (сертификат ожидается в этом году). Начиная с этапа закладки сада, участки под органическое производство и под традиционный сад разграничиваются, между ними предусматривается "буферная зона". Техника, рабочий инструмент, контейнеры для сбора, упаковка, используемые в производстве, предусмотрены только для органического яблока, но при этом отдельное хранилище не требуется.
Артамонов отметил, что о перспективах рынка органической сельхозпродукции и важности его развития говорили на прошлой неделе в Совете Федерации РФ на заседании совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, где было отмечено, что эта тема имеет огромное значение как для экономики всей страны и сельскохозяйственная органическая продукция имеет большой потенциал экспортного роста.
"Выращенные на липецкой земле яблоки пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство – один из приоритетов областной программы импортозамещения", – сказал Артамонов.