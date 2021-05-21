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WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным
WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным - РИА Новости, 21.05.2021
WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным
Сообщения о том, что приложение WhatsApp станет платным, если не принять определенные условия, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:50
2021-05-21T17:50
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сообщения о том, что приложение WhatsApp станет платным, если не принять определенные условия, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель WhatsApp.С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям, преимущественно пенсионерам, "письма счастья", в которых говорится, что для них мессенджер станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию 10 контактам. Причем стоимость одного смс – 0,01 евро."Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp", - сказал собеседник агентства."На протяжении последних нескольких месяцев мы работали над тем, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о нашем обновлении. За это время большинство людей приняли его, и WhatsApp продолжает расти. Однако, те, кто еще не успел сделать это, не потеряют свои аккаунты или функции в WhatsApp в результате обновления 15 мая. Мы продолжим напоминать этим пользователям об обновлении внутри приложения в ближайшие недели", - добавил представитель WhatsApp.Он также отметил, что обновление не расширяет возможности WhatsApp по обмену данными с Facebook и сообщения пользователей по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием. Кроме того, обновление предоставляет пользователям больше информации, а также возможность общения с компаниями в WhatsApp.
https://ria.ru/20210516/whatsapp-1732489303.html
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353
60
facebook, whatsapp inc., технологии, в мире

WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным

17:50 21.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сообщения о том, что приложение WhatsApp станет платным, если не принять определенные условия, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель WhatsApp.
С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям, преимущественно пенсионерам, "письма счастья", в которых говорится, что для них мессенджер станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию 10 контактам. Причем стоимость одного смс – 0,01 евро.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 02:09
Эксперт объяснил, чем новые правила WhatsApp опасны для пользователей
"Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp", - сказал собеседник агентства.
"На протяжении последних нескольких месяцев мы работали над тем, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о нашем обновлении. За это время большинство людей приняли его, и WhatsApp продолжает расти. Однако, те, кто еще не успел сделать это, не потеряют свои аккаунты или функции в WhatsApp в результате обновления 15 мая. Мы продолжим напоминать этим пользователям об обновлении внутри приложения в ближайшие недели", - добавил представитель WhatsApp.
Он также отметил, что обновление не расширяет возможности WhatsApp по обмену данными с Facebook и сообщения пользователей по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием. Кроме того, обновление предоставляет пользователям больше информации, а также возможность общения с компаниями в WhatsApp.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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