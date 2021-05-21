https://ria.ru/20210521/whatsapp-1733369827.html

WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным

WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным - РИА Новости, 21.05.2021

WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным

Сообщения о том, что приложение WhatsApp станет платным, если не принять определенные условия, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:50

2021-05-21T17:50

2021-05-21T17:50

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сообщения о том, что приложение WhatsApp станет платным, если не принять определенные условия, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель WhatsApp.С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям, преимущественно пенсионерам, "письма счастья", в которых говорится, что для них мессенджер станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию 10 контактам. Причем стоимость одного смс – 0,01 евро."Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp", - сказал собеседник агентства."На протяжении последних нескольких месяцев мы работали над тем, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о нашем обновлении. За это время большинство людей приняли его, и WhatsApp продолжает расти. Однако, те, кто еще не успел сделать это, не потеряют свои аккаунты или функции в WhatsApp в результате обновления 15 мая. Мы продолжим напоминать этим пользователям об обновлении внутри приложения в ближайшие недели", - добавил представитель WhatsApp.Он также отметил, что обновление не расширяет возможности WhatsApp по обмену данными с Facebook и сообщения пользователей по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием. Кроме того, обновление предоставляет пользователям больше информации, а также возможность общения с компаниями в WhatsApp.

https://ria.ru/20210516/whatsapp-1732489303.html

https://ria.ru/20210521/whatsapp-1733280202.html

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