https://ria.ru/20210521/whatsapp-1733280202.html
WhatsApp вводит уникальную функцию для управления чатами
WhatsApp вводит уникальную функцию для управления чатами - РИА Новости, 21.05.2021
WhatsApp вводит уникальную функцию для управления чатами
Популярный сервис WhatsApp готовит новую опцию, которая сделает удобнее сохранение и перенос переписки пользователя. Об этом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:03
2021-05-21T13:03
2021-05-21T13:38
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Популярный сервис WhatsApp готовит новую опцию, которая сделает удобнее сохранение и перенос переписки пользователя. Об этом сообщает портал WABetaInfo.Сейчас экспорт чатов имеет строгие правила: чтобы сохранить переписку и медиафайлы, нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие пользователи вынуждены терять переписку за продолжительное время.Новая функция, которую тестируют в WhatsApp, обеспечит не только полноценную миграцию на другую операционную систему, но даже и на другой номер телефона. Для защиты персональных данных опция будет работать только с привязкой нового телефона к аккаунту владельца.Подобный перенос чатов появится в одном из будущих обновлений WhatsApp. Инсайдеры сообщают, что алгоритм разрабатывается для iOS или Android.
https://ria.ru/20210515/whatsapp-1732436022.html
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