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Наука
https://ria.ru/20210521/whatsapp-1733280202.html
WhatsApp вводит уникальную функцию для управления чатами
WhatsApp вводит уникальную функцию для управления чатами - РИА Новости, 21.05.2021
WhatsApp вводит уникальную функцию для управления чатами
Популярный сервис WhatsApp готовит новую опцию, которая сделает удобнее сохранение и перенос переписки пользователя. Об этом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:03
2021-05-21T13:38
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Популярный сервис WhatsApp готовит новую опцию, которая сделает удобнее сохранение и перенос переписки пользователя. Об этом сообщает портал WABetaInfo.Сейчас экспорт чатов имеет строгие правила: чтобы сохранить переписку и медиафайлы, нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие пользователи вынуждены терять переписку за продолжительное время.Новая функция, которую тестируют в WhatsApp, обеспечит не только полноценную миграцию на другую операционную систему, но даже и на другой номер телефона. Для защиты персональных данных опция будет работать только с привязкой нового телефона к аккаунту владельца.Подобный перенос чатов появится в одном из будущих обновлений WhatsApp. Инсайдеры сообщают, что алгоритм разрабатывается для iOS или Android.
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whatsapp inc., google android, apple ios, технологии

WhatsApp вводит уникальную функцию для управления чатами

13:03 21.05.2021 (обновлено: 13:38 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Популярный сервис WhatsApp готовит новую опцию, которая сделает удобнее сохранение и перенос переписки пользователя. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Сейчас экспорт чатов имеет строгие правила: чтобы сохранить переписку и медиафайлы, нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие пользователи вынуждены терять переписку за продолжительное время.
Новая функция, которую тестируют в WhatsApp, обеспечит не только полноценную миграцию на другую операционную систему, но даже и на другой номер телефона. Для защиты персональных данных опция будет работать только с привязкой нового телефона к аккаунту владельца.
Подобный перенос чатов появится в одном из будущих обновлений WhatsApp. Инсайдеры сообщают, что алгоритм разрабатывается для iOS или Android.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 12:59
Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp
 
НаукаWhatsApp Inc.Google AndroidApple iOSТехнологии
 
 
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