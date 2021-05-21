Первым делом — вертолеты: выставка HeliRussia 2021
HeliRussia — первая и единственная в России международная выставка вертолетной индустрии.
HeliRussia — первая и единственная в России международная выставка вертолетной индустрии.
Выставка проходит каждый год с 2008-го и позволяет расширить обмен опытом между российскими и зарубежными компаниями.
Выставка проходит каждый год с 2008-го и позволяет расширить обмен опытом между российскими и зарубежными компаниями.
В этом году HeliRussia открыла двери для посетителей уже в 14-й раз.
В этом году HeliRussia открыла двери для посетителей уже в 14-й раз.
Холдинг "Вертолеты России" сделал упор на продвижение гражданской техники для местных и региональных авиалиний и представил на натурной экспозиции вертолеты Ми-8АМТ и "Ансат" с пассажирскими салонами.
Холдинг "Вертолеты России" сделал упор на продвижение гражданской техники для местных и региональных авиалиний и представил на натурной экспозиции вертолеты Ми-8АМТ и "Ансат" с пассажирскими салонами.
Многие воздушные машины, такие как Ка-62, Ми-171А2 и Ми-38, демонстрируются на выставке в виде моделей.
Многие воздушные машины, такие как Ка-62, Ми-171А2 и Ми-38, демонстрируются на выставке в виде моделей.
Интерактивная экспозиция позволяет специалистам и гостям выставки ознакомиться с разными вариантами применения техники.
Интерактивная экспозиция позволяет специалистам и гостям выставки ознакомиться с разными вариантами применения техники.
Есть на салоне и военная составляющая.
Ознакомиться с возможностью российских боевых вертолетов и обсудить перспективы контрактов приглашены представители 50 стран.
Ознакомиться с возможностью российских боевых вертолетов и обсудить перспективы контрактов приглашены представители 50 стран.
Посетители на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.
Посетители на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.
На сей раз выставку организовали с минимальным перерывом в ее истории.
На сей раз выставку организовали с минимальным перерывом в ее истории.
Прошлый салон из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить, он состоялся только в сентябре 2020 года.
Прошлый салон из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить, он состоялся только в сентябре 2020 года.
HeliRussia 2021 проходит в выставочном центре "Крокус Экспо" 20—22 мая.
HeliRussia 2021 проходит в выставочном центре "Крокус Экспо" 20—22 мая.
Решение не сдвигать сроки проведения HeliRussia еще раз может быть оправдано высоким спросом на российские вертолеты.
Решение не сдвигать сроки проведения HeliRussia еще раз может быть оправдано высоким спросом на российские вертолеты.
За последние десять лет Рособронэкспорт поставил за рубеж более 850 вертолетов на 20 миллиардов долларов.
За последние десять лет Рособронэкспорт поставил за рубеж более 850 вертолетов на 20 миллиардов долларов.
Макет вертолета VRT500 на выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021.
Макет вертолета VRT500 на выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021.