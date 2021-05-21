https://ria.ru/20210521/vystavka-1733262904.html

Первым делом — вертолеты: выставка HeliRussia 2021

Первым делом — вертолеты: выставка HeliRussia 2021 - РИА Новости, 21.05.2021

Первым делом — вертолеты: выставка HeliRussia 2021

Московский центр "Крокус Экспо" на несколько дней стал самым важным местом для ведущих отечественных и зарубежных игроков вертолетной отрасли. Здесь открылась... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:45

2021-05-21T13:45

2021-05-21T14:14

москва

helirussia

фото

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Московский центр "Крокус Экспо" на несколько дней стал самым важным местом для ведущих отечественных и зарубежных игроков вертолетной отрасли. Здесь открылась международная выставка HeliRussia-2021. Последние достижения индустрии — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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