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Первым делом — вертолеты: выставка HeliRussia 2021
Первым делом — вертолеты: выставка HeliRussia 2021 - РИА Новости, 21.05.2021
Первым делом — вертолеты: выставка HeliRussia 2021
Московский центр "Крокус Экспо" на несколько дней стал самым важным местом для ведущих отечественных и зарубежных игроков вертолетной отрасли. Здесь открылась... РИА Новости, 21.05.2021
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москва
helirussia
фото
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Московский центр "Крокус Экспо" на несколько дней стал самым важным местом для ведущих отечественных и зарубежных игроков вертолетной отрасли. Здесь открылась международная выставка HeliRussia-2021. Последние достижения индустрии — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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москва, helirussia, фото, фото

Первым делом — вертолеты: выставка HeliRussia 2021

13:45 21.05.2021 (обновлено: 14:14 21.05.2021)
 
Читать ria.ru в
Московский центр "Крокус Экспо" на несколько дней стал самым важным местом для ведущих отечественных и зарубежных игроков вертолетной отрасли. Здесь открылась международная выставка HeliRussia-2021. Последние достижения индустрии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

HeliRussia — первая и единственная в России международная выставка вертолетной индустрии.

Девушки на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
1 из 15

HeliRussia — первая и единственная в России международная выставка вертолетной индустрии.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выставка проходит каждый год с 2008-го и позволяет расширить обмен опытом между российскими и зарубежными компаниями.

Автожир MAGNI GYRO M16 на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
2 из 15

Выставка проходит каждый год с 2008-го и позволяет расширить обмен опытом между российскими и зарубежными компаниями.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В этом году HeliRussia открыла двери для посетителей уже в 14-й раз.

Стенд компании Airbus на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
3 из 15

В этом году HeliRussia открыла двери для посетителей уже в 14-й раз.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Холдинг "Вертолеты России" сделал упор на продвижение гражданской техники для местных и региональных авиалиний и представил на натурной экспозиции вертолеты Ми-8АМТ и "Ансат" с пассажирскими салонами.

Легкий вертолет Ансат на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
4 из 15

Холдинг "Вертолеты России" сделал упор на продвижение гражданской техники для местных и региональных авиалиний и представил на натурной экспозиции вертолеты Ми-8АМТ и "Ансат" с пассажирскими салонами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Многие воздушные машины, такие как Ка-62, Ми-171А2 и Ми-38, демонстрируются на выставке в виде моделей.

Макеты вертолетов на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
5 из 15

Многие воздушные машины, такие как Ка-62, Ми-171А2 и Ми-38, демонстрируются на выставке в виде моделей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Интерактивная экспозиция позволяет специалистам и гостям выставки ознакомиться с разными вариантами применения техники.

Вертолет Leonardo Helicopters AW139 на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
6 из 15

Интерактивная экспозиция позволяет специалистам и гостям выставки ознакомиться с разными вариантами применения техники.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Есть на салоне и военная составляющая.

Девушка на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
7 из 15

Есть на салоне и военная составляющая.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ознакомиться с возможностью российских боевых вертолетов и обсудить перспективы контрактов приглашены представители 50 стран.

Макет ударного вертолета Ка-52 Аллигатор на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
8 из 15

Ознакомиться с возможностью российских боевых вертолетов и обсудить перспективы контрактов приглашены представители 50 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетители на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.


Посетители на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
9 из 15

Посетители на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве.


© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На сей раз выставку организовали с минимальным перерывом в ее истории.

Вертолет AS 350 B3 на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
10 из 15

На сей раз выставку организовали с минимальным перерывом в ее истории.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Прошлый салон из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить, он состоялся только в сентябре 2020 года.

Вертолет Ми-8АМТ на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
11 из 15

Прошлый салон из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить, он состоялся только в сентябре 2020 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

HeliRussia 2021 проходит в выставочном центре "Крокус Экспо" 20—22 мая.

Посетитель на XIV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
12 из 15

HeliRussia 2021 проходит в выставочном центре "Крокус Экспо" 20—22 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Решение не сдвигать сроки проведения HeliRussia еще раз может быть оправдано высоким спросом на российские вертолеты.

Макет ударного вертолета Ка-52 Аллигатор на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
13 из 15

Решение не сдвигать сроки проведения HeliRussia еще раз может быть оправдано высоким спросом на российские вертолеты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

За последние десять лет Рособронэкспорт поставил за рубеж более 850 вертолетов на 20 миллиардов долларов.

Посетители на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
14 из 15

За последние десять лет Рособронэкспорт поставил за рубеж более 850 вертолетов на 20 миллиардов долларов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Макет вертолета VRT500 на выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021.

Макет вертолета VRT500 на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве
15 из 15

Макет вертолета VRT500 на выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021.

© РИА Новости / Максим Блинов
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МоскваHeliRussiaФото
 
 
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