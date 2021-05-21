https://ria.ru/20210521/vypusk-1733323145.html

На Индию в перспективе придется до 70% выпуска "Спутника V" за рубежом

На Индию в перспективе придется до 70% выпуска "Спутника V" за рубежом - РИА Новости, 21.05.2021

На Индию в перспективе придется до 70% выпуска "Спутника V" за рубежом

В Индии в перспективе будет производиться до 70% российской вакцины "Спутник V" от общего объема ее производства за рубежом, сообщил посол Индии в РФ Датла Бала РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:01

2021-05-21T16:01

2021-05-21T16:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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венкатеш варма

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. В Индии в перспективе будет производиться до 70% российской вакцины "Спутник V" от общего объема ее производства за рубежом, сообщил посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма."(Около) 65-70% вакцины "Спутник V", которая производится за пределами РФ, будет производиться в Индии", - сказал посол журналистам.Как уточнил дипломат, использование российской вакцины в Индии включает три этапа. Первый из них предполагает поставки готовых комплектов вакцины, второй – поставки вакцины, которая впоследствии "расфасовывается" по дозам. Третий этап предусматривает организацию в Индии производства вакцины "Спутник V" по российской технологии."Все эти три этапа – это 850 миллионов доз", - сказал Варма, не уточнив поэтапную разбивку.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210521/sputnik-1733313574.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/sputnik-1733196223.html

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коронавирус covid-19, россия, венкатеш варма, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, индия