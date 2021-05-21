В Совфеде не исключили разработку мер против вмешательства в выборы
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия может разработать дополнительные механизмы защиты от иностранного вмешательства в ее дела, в частности, выборы, поскольку получает сигналы о таких непрекращающихся попытках, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.
Ранее руководство американского "Национального фонда в поддержку демократии"* (National Endowment for Democracy*, NED*), признанного нежелательной организацией на территории РФ, в разговоре с пранкерами "Лексусом" и "Вованом" заявило, что продолжает активно работать в России и имеет отношение к протестам 2020 года в Белоруссии.
"Россия ведет системную работу по пресечению попыток Запада вмешаться в суверенные дела нашей страны, включая электоральные процессы. С учетом новых подробностей деятельности американского Национального фонда в поддержку демократии* и подобных ему структур нельзя исключать возможность разработки дополнительных инструментов защиты от иностранного вмешательства", - сказал Джабаров.
Он отметил, что благодаря разговору пранкеров с главой NED* стремление США вмешаться во внутренние дела России получило новое неопровержимое доказательство. "В СМИ получила распространение видеозапись, на которой глава американского Национального фонда в поддержку демократии* Карл Гершман рассказывает о масштабной финансовой поддержке Фондом* отдельных политических групп по всей России и их стратегий на выборах В Госдуму. По словам Гершмана, соратники Навального и схожие с ними группы "очень успешны в привлечении средств" со стороны США", - напомнил сенатор.
По его словам, деструктивная деятельность признанного нежелательным в России NED* хорошо известна: через эту структуру США финансируют попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране с начала 90-х годов.
"Прозвучавшие из уст Гершмана признания подтверждают, что через возглавляемую им организацию США фактически пытаются повлиять на предстоящие выборы в Госдуму", - сказал Джабаров.
* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.